Maine Coon to majestatyczny olbrzym, budzący respekt samym swoim wyglądem. Absolutnie jednak nie trzeba się go bać! Groźne spojrzenie nie idzie w parze z charakterem. Maine Coony są z natury towarzyskie i przyjazne, bez trudu nawiązują kontakt z ludźmi.

Kocury rasy Maine Coon są zdecydowanie większe od kotek, które w wieku dorosłym mogą ważyć od 4 do 6 kilogramów. Największe kocury zaś mogą osiągać wagę nawet do 10 kilogramów (lub więcej!).

Głowa kota tej rasy jest średniej wielkości o nieco kanciastej budowie z mocną brodą, która wraz z nosem i górną wargą tworzy pionową linię. Nos jest długi, z wyraźnym przełomem.

Oczy kota rasy Maine Coon są duże, nieco skośnie osadzone, o typowym dla tej rasy, tak zwanym sowim spojrzeniu. Dopuszczalne są różnobarwne kolory oczu, choć najczęściej spotyka się kolor zielony, złoty lub miedziany.

Tułów jest dość masywny z szeroką klatką piersiową. Kończyny są średniej długości, stopy zaś dość duże, okrągłe z dużą ilością włosia między palcami.

Ogon Maine Coona powinien sięgać co najmniej do łopatek. Jest bogato owłosiony, długi włos okrywowy tworzy charakterystyczne „pióro”. Szata kota tej rasy jest gęsta i gładka, luźno opadająca z miękkim i delikatnym podszerstkiem.

Na szyi występuje bogata kryza, dłuższy włos powinien też być na bokach, brzuchu oraz na tylnej stronie ud.

W przypadku rasy Maine Coon niemal każdy rodzaj umaszczenia jest dopuszczalny, z wyjątkiem czekoladowego, cynamonowego, płowego i liliowego. Do najpopularniejszych maści należy przede wszystkim maść pręgowana.

Mówi się, że Maine Coon ma „psi charakter”. Co to oznacza? Koty tej rasy są bardzo zrównoważone i przyjazne. Łatwo nawiązują kontakt z ludźmi i przywiązuje się do nich. To jedna z najbardziej towarzyskich ras kotów!

Dla niego, najważniejsza jest obecność opiekuna, dzięki czemu łatwo adaptuje się w nowych pomieszczeniach, w których znajduje się właściciel. To świetny towarzysz. Najchętniej śledziłby swojego pana przez cały dzień.

Nie powinien zbyt długo przebywać w samotności. Godziny spędzane bez towarzystwa z pewnością odbiją się wyraźnie na jego usposobieniu.

Chociaż pozostaje wierny swojemu panu, lubi jednak również towarzystwo gości. Nie pozostaje wtedy w cieniu - stara się być za wszelką cenę w centrum zainteresowania, domagając się pieszczot i popisując.

Maine Coony są z natury... rozgadane. Wydają z siebie szereg różnych dźwięków, nie licz więc na milczące towarzystwo. Szybko przystosowują się do życia z innymi kotami oraz z dziećmi, zazwyczaj okazując im dużo cierpliwości. Bardzo rzadko staje się agresywny.

Kociaki tej rasy nie mają natury włóczykijów. To zdecydowanie typ kanapowców, nade wszystko ceniących przebywanie w domowym zaciszu. Wykazuje tolerancję wobec zmian.

Maine Coony są bardzo inteligentne. Szybko się uczą. Pomimo „psiego” usposobienia nie zatraciły też charakterystycznej dla kotów wyniosłości. Lubią pokazać swoją dominację, szczególnie w przypadku innych czworonogów.

Pielęgnacja Maine Coona ogranicza się do wyczesania sierści raz na kilka dni, sprawdzenia uszu i przycięcia pazurów. Jedynie w okresie linienia należy szczotkować sierść nieco częściej w celu usunięcia kołtunów.

Należy jednak bardzo uważać przy czesaniu ogona. Nieumiejętne szczotkowanie może sprawić, że przestanie on być ozdobą Maine Coona.

Warto pamiętać, że ze względu na swoje rozmiary, kociaki tej rasy mogą mieć zapotrzebowanie na większą ilość karmy, niż ich kuzyni. Maine Coony lubią wodę, dlatego pozwolą się nawet wykąpać! Nie mają tendencji do chorób, są to raczej jednostkowe przypadki.

