Kot brytyjski krótkowłosy to największy rasowy kot krótkowłosy. Podobnie jak kot syberyjski, jest chętnie wybierany przez rodziny z małymi dziećmi - jest towarzyski i łagodny.

Kot syberyjski - wygląd

Kot brytyjski krótkowłosy (angielska nazwa british shorthair) ma dość dużą głowę z charakterystycznymi fałdami i dobrze rozwiniętymi policzkami.

Oczy są dość duże i szeroko rozstawione. Kolor oczu jest charakterystyczny dla jego umaszczenia. W przypadku kotów białych kolor oczu jest pomarańczowy, złocisty lub miedziany. Kolory pomarańczowe, niebieskie lub różnobarwne spotyka się u odmiany szynszylowej i cieniowanej, szmaragdowe, niebieski lub niebieskozielone zaś u odmiany colourpoint.

Tułów kota brytyjskiego krótkowłosego jest krępy i zwarty. Grzbiet jest prosty, klatka piersiowa mocna, a biodra i barki dość szerokie. Kończyny dość krótkie i masywne, ogon zaś gruby u nasady, zaokrąglony na końcu, a jego długość równa się 2/3 długości tułowia. Dorosły kot waży od 3 do 9 kg.

Sierść tej rasy jak nazwa wskazuje jest krótka, miękka i dość gęsta. Maść kota brytyjskiego krótkowłosego występuje w około 150 odmianach od jednobarwnej niebieskiej, czarnej, rudej, białej czy czekoladowej, po dwubarwną pręgowaną we wszystkich podstawowych kolorach.

Usposobienie kota brytyjskiego krótkowłosego

Kot brytyjski jest zwierzęciem inteligentnym, o silnym charakterze i umiarkowanym temperamencie. Nie jest natrętny i meczący, rzadko wydaje odgłosy. Z jednej strony jest bardzo przyjacielski i potrzebuje kontaktu, z drugiej zaś bywa, że żyje nieco na uboczu, gdyż lubi spokój.

Brytyjczyk, jak większość kotów, wybiera zazwyczaj jedną osobę, którą darzy specjalnymi względami. Koty tej rasy lubią być głaskane, ale nie przepadają za noszeniem na rękach.

Pielęgnacja

Pielęgnacja kota tej rasy jest łatwa i nie stwarza żadnych problemów. Wystarczy regularne wyczesywanie sierści (raz na tydzień), sprawdzanie uszu i przycinanie pazurów. Jeśli kanaliki łzowe mają tendencję do zatykania się, warto przemywać oczy.

Kot brytyjski nie wymaga częstych kąpieli i z reguły ich nie lubi.

Żywienie kota brytyjskiego

Jeśli nie będziesz dbać o właściwą dietę swojego kota, łatwo możesz go przekarmić - kot brytyjski to wyjątkowy łakomczuch, zwłaszcza po kastracji. Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się na suchą karmę, nie zapomnij o tym, by zapewnić mu świeżą wodę.

W diecie kota brytyjskiego powinno znaleźć się dużo mięsa (surowe mięso wołowe, cielęce, drób). Od czasu do czasu warto włączyć podroby, gotowaną rybę, ugotowane żółtko jaja, nabiał.

Niewłaściwy sposób żywienia lub nietolerancja pokarmowa mogą być przyczyną wystąpienia dosyć powszechnej przypadłości, jaką jest biegunka u kota. Nie należy jej lekceważyć: może być objawem poważnej choroby.

Cena rasowego kota brytyjskiego krótkowłosego z rodowodem to wydatek od około 1500 do nawet 3000 złotych. Oferty sprzedaży rasowych kotów brytyjskich za cenę niższą niż 1000 zł to tylko pozorna "okazja". Koszt opieki weterynaryjnej i utrzymania hodowli (rasowe koty powinny mieć udowodnione pochodzenie sięgające nawet kilku pokoleń) nie jest mały.

Koszt utrzymania kota to nie tylko wydatki na karmę czy żwirek, lecz także cenę szczepień i ew. leczenia. Kot brytyjski jest wprawdzie odporny na wiele chorób, jednak nie można ich całkowicie wykluczyć. Spodziewana długość życia to 10 - 12 lat. Miesięcznie wydamy na jego utrzymanie około 200 - 300 złotych.

Pierwotny tekst artykułu został opublikowany 01.06.2011 roku.

