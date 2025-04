Kot bengalski to jedna najbardziej charakterystycznych ras kotów. Bengala poznasz na pierwszy rzut oka - jego umaszczenie sprawia, że wygląda trochę jak miniaturowy lampart. Swoim zachowaniem też przypomina w pewnym sensie tego drapieżnika.

Kot bengalski ma długie i mocne ciało, ale stosunkowo małą głowę. Jego uszy są leciutko pochylone do przodu, a oczy okrągłe.

Dorosły osobnik męski zazwyczaj osiąga wagę 7-9 kg, a samice na ogół ważą 3-5 kg. Umaszczenie do złudzenia przypomina lamparta.

Kot bengalski bywa agresywny, ale na co dzień jest po prostu żywiołowy i wszędobylski. Lubi robić wokół siebie dużo hałasu, a czasem też... bałaganu.

Kot tej rasy jest bardzo żywiołowy, ruchliwy i ciekawski. Właściciele bengali śmieją się czasem, że są one wręcz wścibskie. Mają duży temperament i uwielbiają towarzystwo. Co ciekawe, nie tylko ludzi, a również innych zwierząt, w tym psów.

Mają zresztą w sobie coś z wesołych psiaków - dają się prowadzać na smyczy, potrafią też nauczyć się prostych sztuczek, np. odkręcania kranu. Przybiegają na zawołanie. Kot bengalski przywiązuje się do opiekuna i lubi domagać się jego uwagi. Czasem w dość nachalny sposób, przeszkadzając w pracy lub w rozmowie. Koty bengalskie bywają uparte i nieustępliwe, trzeba je więc od małego uczyć posłuszeństwa.

Warto wiedzieć, że kot bengalski, w przeciwieństwie do kota brytyjskiego, wydaje z siebie mnóstwo dźwięków. Nie jest to tylko mruczenie, ale też sygnały przypominające nieco gaworzenie. Niektóre koty niemal... szczekają. Ich głos bywa ochrypły i w porównaniu do innych ras, brzmi wręcz dziko.

Kot bengalski nie boi się wody, a wręcz lubi się kąpać. Właściciele akwariów muszą więc zachować ostrożność - kociak może z ochotą do niego wskoczyć. Bengale są bardzo inteligentne, czasem nawet przebiegłe i podstępne. Zawdzięczają to swojemu dzikiemu pochodzeniu. Cechuje je też zwinność - potrafią wdrapać się nawet na sam czubek drzewa.

Kota tej rasy wystarczy czesać tylko raz w tygodniu. Nie wolno wręcz robić tego częściej - można wówczas uszkodzić sierść pupila.

Trzeba pamiętać o przycinaniu pazurów albo kup lub zrób drapak dla kota, aby sam mógł je ścierać. Co pewien czas warto sprawdzać uszy i oczy kota. Zaniepokoić może także koci katar, czyli ropna wydzielina z oczu.

Kot bengalski z rodowodem TICA to duży koszt - od 2 tysięcy do nawet 6 tysięcy złotych. Kot bengalski może żyć nawet 16 lat, niełatwo akceptuje nowe otoczenie i warunki, potrzebuje sporo czasu na adaptację.

