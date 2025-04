Nikt nie zazna tyle wolności co ptak. To właśnie te zwierzęta z reguły są symbolem swobody, braku barier i ograniczeń oraz przygód i tajemnic. Szczególnie intrygujący okazują się przedstawiciele tego gatunku. Jeszcze nie tak dawno temu nie wychodzili bowiem z lasów. Teraz możemy ich spotkać nawet pod swoim domem. Sam zobacz, co sprawiło, że stały się tak odważne.

Kiedyś żyły w lasach. Dziś spotkasz je koło domu

Są niewielkie, bo dorastają do 24-27 cm. Mają czarne upierzenie i pomarańczowy dziobek. Nie da się ukryć, że to prawdziwe słodziaki – zwłaszcza wtedy gdy dla nas zaśpiewają. Ich uroczy ćwierkot rozbrzmiewa już nie tylko z dala od miast, ale również na osiedlach, gdzie mieszkają ludzie.

Okazuje się, że kosy to bardzo mądre zwierzęta. Kiedyś stroniły od ludzi, ale w końcu przekonały się, że ich bliskość może im zapewnić chociażby więcej pożywienia. Dlatego tak bardzo lgną teraz do miast. Możemy je spotkać w naszej okolicy nie tylko w ciepłych miesiącach, ale też w zimie. Niektóre z tych ptaków odlatują bowiem do ciepłych krajów, ale część z nich przy dzisiejszych temperaturach nie rusza się z Polski.

Kos – ptak, który wyprowadził się z lasu

Jeżeli podobają ci się kosy, przede wszystkim szukaj ich tam, gdzie jest dużo zieleni. W mieście będą to z reguły skwery i parki. Niektóre ptaszki jednak potrafią przesiadywać także na blokowisku, gdzie zachwycają nas swoim dźwięcznym śpiewem.

Sporo ptaków zadomawia się też w ogrodach różnych rodzin. Nie są to oczywiście zwierzęta domowe. Żyją na wolności i z reguły są dzikie, więc raczej mało prawdopodobne, że jeden kos na stałe zagości w twoim ogrodzie. Ale kto wie, może właśnie twój dom stanie się dla niego na tyle atrakcyjny, że postanowi zbudować przy nim gniazdo.

Trzeba pamiętać, że kosy są gatunkiem objętym ochroną. Dlatego, gdy już znudzi ci się taki ptasi sąsiad, lepiej nie staraj się go wyrzucić „na własną rękę”, tylko zgłoś się w tej sprawie do odpowiednich służb.

Źródło: zdunskawola.naszemiasto.pl

