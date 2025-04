Bezdomne zwierzaki, które przebywają w schroniskach, nigdy nie wiedzą, kiedy los się do nich uśmiechnie. Są też skazane na łaskę lub niełaskę osób odwiedzających azyl w celu adopcji psiaka. Ta cudowna sunia już dwa razy otrzymała nadzieje, ale niestety nic z tego nie wyszło. Czy jeszcze uda jej się znaleźć kochający dom i odzyskać wiarę w ludzi? Każdy z nas może jej w tym pomóc.

Jest w schronisku połowę swojego życia

Kora to 10-letnia sunia, która przebywa w Przytulisku Głowno. Jest spokojna, ale uwielbia wszelkiego rodzaju zabaweczki i gdy ma je obok siebie, zachowuje się niczym szczeniak. Potrafi być słodka, ale też wie, kiedy się uspokoić. To dobry, ułożony pies, który szuka domu na całe życie.

Jeśli chcesz mieć kogoś, kto zawsze będzie z tobą w chwilach radości i smutku, Kora z pewnością cię nie zawiedzie. Wystarczy tylko, że otworzysz swoje serce i dasz jej szansę na życie w prawdziwym domu – mówi pani Kinga z Przytuliska Głowno.

Kora od 5 lat czeka na ten cudowny moment. Właśnie tyle czasu jest w schronisku, a jak łatwo obliczyć – to połowa jej życia. Ostatnio nawet dwie rodziny były zainteresowane adopcją psinki, ale wycofały się w ostatniej chwili i to bez podania przyczyny, co złamało suni serce.

Te osoby zapewne potem nie spojrzały już Korze w oczy. Bo gdyby to zrobiły, nie zostawiłyby jej tak po prostu. Sam zobacz, jak wygląda ta cudowna psinka.

fot. Kora czeka na adopcję w Przytulisko Głowno/materiały prasowe, Przytulisko Głowno

Kora czeka na kochający dom

Kora wciąż ma w sobie sporo optymizmu i na pewno wierzy w to, że jeszcze uda jej się znaleźć wspaniały dom. Zwłaszcza że kocha ludzi i pragnie z nimi przebywać.

Kora już za długo czeka na swój szczęśliwy finał. Zasługuje na ciepło, miłość i troskę, a w zamian oferuje niezwykłą przyjaźń, która będzie trwała przez całe życie – dodaje pani Kinga z Przytuliska Głowno.

Jeżeli chciałbyś zaopiekować się sunią, koniecznie skontaktuj się z wolontariuszami Przytuliska Głowno pod numerem telefonu: 790 520 757. Jesteśmy przekonani, że Kora zmieni twoje życie na lepsze i wprowadzi do niego ogrom miłości i radości.

Jeśli natomiast nie jesteś w stanie przygarnąć suni, a chciałbyś jej pomóc, podaj informację o niej dalej. Niech wszyscy zobaczą, że istnieje cudowny psiak, który czeka w schronisku na szansę od losu i kochającego człowieka. My trzymamy mocno kciuki za Korę i mamy nadzieję, że jej marzenie o domu niedługo się spełni.

Źródło: Przytulisko Głowno

