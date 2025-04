W schroniskach pełno jest bezdomnych zwierząt. Choć przeważają kundelki i najczęściej porzucane rasy psów w Polsce, w niektórych przytułkach znajdziemy także kotki, które czekają na kochający dom. Tak jest z tymi dwoma cudakami. Kocie bliźniaczki zostały znalezione na ulicy w dramatycznym stanie. Teraz czekają, aż ktoś odmieni ich los na zawsze.

Przytulisko Głowno to miejsce, w którym znajdziemy nie tylko bezdomne psy, ale też koty. Na kochającą rodzinę czekają m.in. te słodkie bliźniaczki. Przeżyły one już naprawdę wiele i nie mogą się doczekać, aż ktoś zaoferuje im ciepły kąt u swojego boku.

Myszka i Meszka, bo tak się wabią kocurki, mają zaledwie 3 miesiące, a już przeżyły bardzo wiele. Zostały bowiem wyrzucone na leśnej drodze. To właśnie tam siostrzyczki znaleźli wolontariusze, którzy przetransportowali je do schroniska.

Kociaki były w dramatycznym stanie. Brudne, zapchlone i pozostawione na pastwę losu czekały, aż ktoś je uratuje. Na całe szczęście zostały odnalezione, bo aż strach pomyśleć, jak to mogłoby się skończyć.

Jeżeli znasz kogoś, kto byłby skłonny do adopcji kociaków, zadzwoń pod numer telefonu 502 761 642 lub skontaktuj się z przytuliskiem na Facebooku.