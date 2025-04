Właściciele ciekawskiej kotki najedli się strachu. Po tygodniu intensywnych poszukiwań kocia podróżniczka została odnaleziona na 2 końcu kraju. Gdyby nie czip z danymi opiekunów jej powrót do domu stałby pod wielkim znakiem zapytania.

Kocia podróżniczka została odnaleziona na 2 końcu kraju

Mieszkająca w Utah (USA) kotka Galena pewnego dnia zniknęła z domu. Zaniepokojeni opiekunowie natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Jednak ich pupil przepadł bez śladu. Gdy tydzień później odebrali telefon z lecznicy dla zwierząt, nie mogli ukryć zdziwienia.

To niesamowita i najbardziej szalona wiadomość na całym świecie. Na początku nie uwierzyłam jej pani weterynarz i pomyślałam, że to żart – powiedziała Carrie Clark, właścicielka kotki.

Dopiero wtedy państwo Clark zrozumieli, że sami przyczynili się do zniknięcia koteczki. Ciekawska Galena weszła do pudełka, w którym znajdował się towar do reklamacji. Przez nieuwagę właściciele spakowali kocię i wysłali kurierem do słonecznej Kalifornii

Kocica cudem przeżyła

Gdy przesyłka dotarta do sklepu, pracownik ze zdziwieniem odkrył, że poza reklamowanymi butami w pudle znajduje się także kotka. Jej widok był opłakany. Po kilku dniach bez jedzenia oraz wody była poważnie osłabiona. Na szczęście paczka nie była szczelnie zapakowana i miała dostęp do powietrza.

Pracownik stanął na wysokości zadania. Zaopiekował się Galeną i zaniósł ją do najbliższego weterynarza, aby sprawdzić, czy nic jej nie dolega. Na miejscu sprawdzono czip i w ten sposób odnaleziono właścicieli kota. Opiekunowie musieli pokonać ponad 1500 km, by odzyskać swoją „zgubę”.

To było niesamowite spotkanie! Galena natychmiast przestała się trząść i rozluźniła się w moich ramionach, kiedy znów ją przytuliłem – relacjonuje poruszony właściciel.

Tłumaczył, że kotka kocha pudełka i dlatego doszło do fatalnej pomyłki. Jednak internauci mają inne zdanie na ten temat i nie przekonują ich wyjaśnienia opiekunów.

– Mam 8 kotów i absolutnie nie mogę zrozumieć, jak to się mogło stać.– Jak zakleili pudełko bez zauważenia kota w środku? To jest naprawdę nieodpowiedzialne ze strony właścicieli. Nie jestem pewna, czy trzeba było im oddać kota.– Wysyłanie kota przez pomyłkę jest prawie niemożliwe – możemy przeczytać w komentarzach.

Niezależnie od tego, jak doszło do pomyłki, cieszymy się, że zdrowie i życie kotki nie są zagrożone.

Źródło: BBC, Facebook, @TheCatClinicph

