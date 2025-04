Zachowanie tej kotki z pewnością zrozumieją wszystkie mamy. Ta futrzana istotka udowadnia bowiem, co znaczy instynkt macierzyński. Tym samym pokazuje, że nie tylko ludzie go posiadają. Ta kotka wiele wycierpiała, ale ostatecznie los się do niej uśmiechnął. Sam zobacz, co wydarzyło się w jej życiu i dlaczego jej macierzyński instynkt odegrał tu pierwszoplanową rolę.

Kocia mama straciła dzieci, ale zrobiła coś wzruszającego

Tiktokerka o nicku @rescuecatmittens opublikowała na swoim koncie uroczy filmik, w którym główne role odgrywają jej kotka i synek. Okazuje się, że ta historia ma drugie dno i tak naprawdę zachowanie futrzanej pupilki kobiety nie jest przypadkowe. Ale od początku.

Ta urocza kotka ma na imię Callie i całkiem przypadkowo znalazła się w domu tiktokerki. Gdy kobieta udała się do schroniska, aby przygarnąć mruczka, odradzano jej wzięcie akurat tej kocurki do domu. Pracownicy azylu stwierdzili, że kotka jest agresywna i wrogo nastawiona do ludzi. Przez swoje zachowanie znalazła się nawet na liście zwierząt do uśpienia. Tiktokerka poczuła z nią jednak wyjątkową więź i postanowiła dać jej szansę. Gdy poznała jej historię, wszystko stało się jasne.

Kotka jakiś czas temu urodziła dwa maleńkie kociaki, które zmarły zaledwie kilka dni po porodzie. Callie bardzo przeżyła stratę swoich dzieci. Była pogrążona w żałobie, a jej zachowanie wynikało z głębokiej depresji. Tiktokerka postanowiła dać jej szansę. Zabrała ją do domu, otoczyła miłością oraz opieką. Wtedy kotka zmieniła się o 180 stopni.

Kotka opiekuje się małym dzieckiem

Callie zaczęła oswajać się ze swoimi opiekunami. Całkowita przemiana zwierzaka nastąpiła jednak wtedy, gdy tiktokerka i jej partner postanowili adoptować dwa maleńkie kocięta. Wówczas kotka potraktowała je jak własne i zaopiekowała się nimi.

Niedługo później tiktokerka dowiedziała się, że jest w ciąży. Gdy na świat przyszło jej dziecko, kotka oszalała także na jego punkcie. Pokochała je jak własne – bez względu na to, że był to mały człowieczek.

Dziś córeczka tiktokerki ma już 2 lata, a kotka wciąż nie odstępuje jej na krok. Jak to dziecko, dziewczynka potrafi zachować się niedelikatnie w stosunku do zwierzaka. Callie jest cierpliwa i wszystko jej wybacza. Córeczka tiktokerki oraz kotka są nierozłączne, a kobieta zarejestrowała jedną z ich wspólnych przygód. Nagranie opublikowała na TikToku. Sam zobacz te cudowne chwile.

Źródło: thedodo.com/TikTok.com, @rescuecatmittens

