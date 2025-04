Do polskich ogrodów zoologicznych co jakiś czas przybywają kolejne zwierzęta. Niedawno pisałyśmy, że w łódzkim ZOO pojawiły się nowe mieszkanki, a ich gatunek jest zagrożony. Teraz przyszedł czas na zwierzaki z Opola. To właśnie w tamtejszym ZOO pojawiła się ogromna kocica, a dokładnie jaguarzyca. Yana daje nam nadzieję na lepszą przyszłość dla zwierzaków tego gatunku.

Koci olbrzym zamieszkał w ZOO w Opolu

Portal nto.pl donosi, że Yana przybyła do Opola prosto z ogrodu zoologicznego Randers Regnskov w Danii. Jest jeszcze młodziutka, bo ma zaledwie 1,5 roku. To znaczy, że przed nią całe długie i piękne życie, ponieważ jaguary w ogrodach zoologicznych dożywają nawet 23 lat. Na wolności długość ich życia skraca się do 11 lat.

Co ciekawe, Yana nie będzie samotna. Już niedługo w ZOO ma pojawić się jej zwierzęcy towarzysz.

Rozpoczynamy na nowo hodowlę jaguarów w opolskim zoo, a niebawem do samicy dołączy jej przyszły partner – możemy przeczytać na facebookowym koncie opolskiego ZOO.

Jaguary należą do największych kotów na świecie. Ich długość ciała wynosi 100-185 cm, a mogą ważyć nawet 150 kg.

Zobacz, jak prezentuje się samiczka, która znalazła się w Opolu.

Jaguar z opolskiego ZOO to gatunek chroniony

Jaguary są gatunkiem chronionym. Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody posiadają kategorię NT (near threatened), a to oznacza, że są bliskie znalezienia się w gronie gatunków zagrożonych wyginięciem. W opolskim ZOO otrzymają zatem wyjątkową szansę.

Informacja o tym, że wkrótce do jaguarzycy dołączy samiec tego gatunku, jest rewelacyjna nie tylko ze względu na to, że Yana nie będzie czuła się samotna. Opiekunowie zwierzaków mają nadzieję, że kociaki przypadną sobie do gustu i tym samym już niedługo w polskim ZOO pojawią się jaguarowe maluchy. Trzymamy za to mocno kciuki.

