Koci katar to potoczna nazwa wirusowego zakażenia górnych dróg oddechowych kotów. Może być wywołane przez kilka rodzajów wirusów, które atakują kota wtedy, gdy jest osłabiony i ma obniżoną odporność. Można je przynieść do domu nawet na odzieży lub dłoniach. Nie należy lekceważyć tej choroby, bo koci katar może mieć poważne powikłania. Chory kot powinien przebywać w cieple i dostawać wartościowe jedzenie. Jeśli domowe sposoby na koci katar nie pomagają, trzeba skorzystać z pomocy weterynarza.

Spis treści:

Najczęściej koci katar wywołany jest przez tzw. herpesa, czyli FHV-1. Powoduje zapalenie nosa i gardła, zapalenie spojówek oraz owrzodzenia rogówki. Inną przyczyną może być zakażeniem kaliciwirusa (FCV) - wywołuje on objawy podobne do herpeswirusa, ale często również prowadzi do owrzodzeń jamy ustnej i zapalenia stawów.

Przyczyną kociego kataru może być też infekcja bakteryjna. Najczęściej za zakażenie odpowiadają:

Chlamydia felis : bakteria ta zwykle powoduje zapalenie spojówek i infekcje górnych dróg oddechowych.

: bakteria ta zwykle powoduje zapalenie spojówek i infekcje górnych dróg oddechowych. Bordetella bronchiseptica: może powodować zapalenie tchawicy i oskrzeli, a także prowadzić do infekcji dolnych dróg oddechowych.

Zakażenie zaczyna się w chwili kontaktu patogenu z błoną śluzową górnych dróg oddechowych. Najbardziej narażone są młode kotki, zbyt wcześnie odsadzone od matki. Zachorować na koci katar mogą także zwierzęta dorosłe, źle żywione lub osłabione. Także czworonogi przebywające stale w domu mogą zachorować, bo wirusy może przynieść ktoś z domowników na butach, ubraniu czy dłoniach.

fot. Koci katar: przyczyny i objawy/Adobe Stock, Germanova Antonina

Objawy kociego kataru mogą być różnorodne, w zależności od stopnia infekcji oraz patogenu, który ją wywołuje. Do najczęstszych objawów należą:

Wyciek z nosa: może być przezroczysty lub ropny.

Częste i intensywne kichanie.

Zapalenie spojówek: oczy są zaczerwienione i mogą łzawić.

Utrata apetytu spowodowana bólem gardła lub owrzodzeniami jamy ustnej.

Gorączka, zwłaszcza w przypadku cięższych infekcji.

Zmniejszenie aktywności i chęci do zabawy.

Koci katar a oczy

Na początku choroby, gdy kotu po prostu łzawią oczy, jest to normalne, tak jak u człowieka przy infekcji wirusowej. Może się jednak zdarzyć, że dojdzie do zmian w gałce ocznej i rozwinie się np. zapaleniu rogówki z owrzodzeniem. Ropna wydzielina z oka świadczy o zakażeniu bakteryjnym.

Wtedy konieczna jest interwencja weterynarza i podanie kotu silnych leków. Inaczej może dojść do utraty wzroku. Krople do oczu trzeba podawać kilka razy dziennie zwykle co 4 godziny.

Leczenie kociego kataru zależy od przyczyny infekcji. W większości przypadków stosuje się jednak kombinację różnych metod, są to przede wszystkim:

leki przeciwwirusowe : stosowane w przypadkach infekcji wywołanych przez herpeswirus lub kaliciwirus.

: stosowane w przypadkach infekcji wywołanych przez herpeswirus lub kaliciwirus. antybiotyki : skuteczne w leczeniu infekcji bakteryjnych.

: skuteczne w leczeniu infekcji bakteryjnych. krople do oczu i nosa : łagodzą objawy zapalenia spojówek i zmniejszają wyciek z nosa, tym samym przyspieszając powrót pupila do zdrowia.

: łagodzą objawy zapalenia spojówek i zmniejszają wyciek z nosa, tym samym przyspieszając powrót pupila do zdrowia. wspomaganie odporności : stosowanie preparatów wspomagających układ odpornościowy, najczęściej w formie proszku lub kapsułek, które należy otworzyć i wymieszać z jedzeniem.

: stosowanie preparatów wspomagających układ odpornościowy, najczęściej w formie proszku lub kapsułek, które należy otworzyć i wymieszać z jedzeniem. nawadnianie: zapewnienie odpowiedniego nawodnienia, często za pomocą kroplówek (u kotów odwodnionych).

Domowe sposoby na koci katar

Objawy kociego kataru, jeśli nie dojdzie do powikłań, przechodzą zazwyczaj po 2- 3 tygodniach. Weterynarze zalecają, aby stosować przede wszystkim leczenie objawowe i domowe sposoby wzmocnienia odporności kota, by szybciej pokonał chorobę.

Należy trzymać kota w cieple.

Zachęcać go często do picia wody i podawać wartościowe, smaczne jedzenie.

Jeśli kot ma trudności z oddychaniem przez zatkany nos, dobrze jest brać go na kilka minut do łazienki, gdy się kąpiemy i nawilżać powietrze w domu za pomocą nawilżacza

Jeśli to możliwe, warto stosować inhalacje z soli fizjologicznej.

W ciepły, bezwietrzny dzień można go wynieść na kilkanaście minut do ogrodu. Jednak jeśli kot chce wrócić do domu, nie należy na siłę trzymać go na powietrzu.

fot. Koci katar: leczenie i profilaktyka/Adobe Stock, Tunatura

Kocim katarem łatwo się zarazić, dlatego musisz wiedzieć, w jaki sposób zapobiegać zakażeniu u twojego mruczka. Przede wszystkim stosuj się do tych zasad:

Należy odsadzać od matki kocięta dopiero, gdy ukończą 4–5 tygodni. Im dłużej są z matką, tym mają lepszą odporność.

Warto szczepić koty przeciwko zakażeniom wirusowym. Pierwsze szczepienie przeprowadza się w wieku 9 tygodni. Szczepimy tylko zdrowe i odrobaczone zwierzęta. Szczepienie trzeba przeprowadzać regularnie, raz w roku.

Trzeba regularnie dbać o czystość kuwet, misek, posłania.

Po powrocie do domu należy myć ręce, by nie przenieść infekcji na kota, szczególnie kiedy masz kontakt z innymi pupilami.

Ważne jest także izolowanie nowych kotów i tych z objawami choroby do czasu postawienia diagnozy i wyleczenia.

Zatkany nos i cieknąca wydzielina nie zawsze są objawem kociego kataru. Pupil może zmagać się wówczas także z innymi dolegliwościami. Zatkany nos u kota może wskazywać np. na:

alergie : koty mogą być uczulone na różne substancje, takie jak pyłki, kurz czy pleśń czy poszczególne pokarmy, co prowadzi do przewlekłego kataru i zatkanego nosa. Objawy mogą nasilać się wiosną lub po spożyciu alergenu.

: koty mogą być uczulone na różne substancje, takie jak pyłki, kurz czy pleśń czy poszczególne pokarmy, co prowadzi do przewlekłego kataru i zatkanego nosa. Objawy mogą nasilać się wiosną lub po spożyciu alergenu. ciała obce : drobne przedmioty, takie jak fragmenty roślin czy drobinki kurzu, mogą utknąć w nosie, powodując dyskomfort i trudności w oddychaniu.

: drobne przedmioty, takie jak fragmenty roślin czy drobinki kurzu, mogą utknąć w nosie, powodując dyskomfort i trudności w oddychaniu. polipy lub guzy : nowotwory lub łagodne narośla w nosie mogą utrudniać przepływ powietrza i prowadzić do chronicznego zatkania nosa.

: nowotwory lub łagodne narośla w nosie mogą utrudniać przepływ powietrza i prowadzić do chronicznego zatkania nosa. infekcje grzybicze : niektóre grzyby mogą zakażać nos i zatoki, prowadząc do objawów podobnych do kociego kataru.

: niektóre grzyby mogą zakażać nos i zatoki, prowadząc do objawów podobnych do kociego kataru. problemy stomatologiczne: infekcje zębów lub dziąseł mogą rozszerzać się na jamę nosową, powodując zapalenie i obrzęk.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.08.2017.

