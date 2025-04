Niektóre zwierzaki nieustannie muszą mierzyć się z przeciwnościami losu. Ten psiak nie zna innego życia. Ma tylko 8 tygodni, a już został zupełnie sam. Przez to bardzo cierpi, a w dodatku nie może wytrzymać w schroniskowych realiach. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby mu ulżyć i znaleźć mu kochający dom oraz człowieka, który otoczy go opieką. Zobacz, co możesz dla niego zrobić.

Klusek został zupełnie sam i cierpi

Na facebookowym profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie pojawił się post, w którym widzimy cudownego psiaka. To maleńka, puchata kulka o niezwykle smutnym spojrzeniu. Klusek cierpi, ponieważ jego brat niedawno został adoptowany, a on pozostał sam jak palec i nie potrafi odnaleźć się w schroniskowych realiach.

Klusek został sam! Jest z nim bardzo źle. Aż serce pęka. Przerażony, straumatyzowany. Ucieka, chowa się, dosłownie sika pod siebie, gryzie – pisze schronisko.

To psie zachowanie wynika ze strachu. Klusek bardzo boi się przebywać w azylu i nie chce zostać zupełnie sam. Marzy o rodzinie, która go przygarnie i bezgranicznie pokocha.

Sam zobacz, jaki to cudowny psiak.

Celestyniaki: pies Klusek do adopcji

Klusek ma około 8 tygodni. Jest zachipowany i otrzymał już pierwszą dawkę szczepień. Docelowo będzie średnim pieskiem. Jest gotowy, aby dobry człowiek go przygarnął. A wręcz błaga o to, aby ktoś go pokochał.

Jeżeli jesteś zainteresowany przygarnięciem Kluska, wypełnij ankietę przedadopcyjną na profilu Celestyniaki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie na Facebooku. A jeśli nie możesz wziąć go pod swój dach, udostępnij post o nim, aby dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Tym samym pomożesz mu znaleźć kochającą rodzinę.

- Jesteś piękny Kluseczku, na pewno znajdziesz kochającą rodzinę. - Jaki piękny i jaki biedny. Serce pęka. - Trzymaj się słodziaku – piszą komentujący.

My też udostępniamy i mocno trzymamy kciuki za Kluska. Mamy nadzieję, że już niedługo trafi do ciepłego domku i kochającej rodziny.

Źródło: Facebook.com, Celestyniaki - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie

