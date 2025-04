Las jest miejscem, które wielu ludziom kojarzy się z mrokiem – ze względu na niebezpieczeństwa w nim czyhające. Brak orientacji w terenie lub dzikie zwierzęta to tylko niektóre z zagrożeń. Szczególnie jednak powinniśmy uważać na pajęczaki. Leśnicy ostrzegają wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu. Kleszcze pojawiły się w tym roku wcześniej niż zwykle.

Reklama

Niebezpieczne pajęczaki w polskich w lasach

Globalne ocieplenie sprawia, że wiosna nadchodzi szybciej, niż powinna i jednocześnie nie gwarantuje tego, że pogoda będzie tylko cieplejsza. Przez to dość mocno w kość dostają nie tylko meteopaci, ale również dzikie zwierzęta. Ostatnio pisałyśmy, że leśnicy odkryli tajemnicze ślady na śniegu, które potwierdziły niepokojące wieści – mianowicie niedźwiedzie już wybudziły się ze snu zimowego, co jest dla nich naprawdę groźne. To jednak nie koniec niespodzianek, które w tym roku przygotowała dla nas matka natura.

Teraz leśnicy ostrzegają wszystkich, którzy w najbliższym czasie zamierzają się wybrać na spacer do jakiegokolwiek polskiego boru. Niedźwiedzie to bowiem jedno, ale wśród drzew kryją się także inne groźne zwierzęta, a dokładnie pajęczaki – kleszcze już zaczynają atakować.

Kleszcze w lasach wcześniej niż zwykle

Ostrzeżenie pojawiło się na facebookowym profilu Nadleśnictwo Baligród, Lasy Państwowe. Leśnicy opublikowali zdjęcie małego pajęczaka na palcu. Okazało się, że to kleszcz pospolity, szerokiemu gronu odbiorców znany również jako psi. To właśnie ten insekt jest niebezpieczny nie tylko dla zwierząt, ale również dla ludzi, ponieważ może prowadzić do rozwoju boreliozy, a w konsekwencji także do innych groźnych chorób.

To nietypowe, że kleszcze pojawiają się tak wcześnie. Biorąc jednak pod uwagę komentarze internautów, które pojawiły się pod wpisem nadleśnictwa, owady są widoczne także w innych polskich lasach.

- Po ostatnim spacerze po moim psie chodziły 4 takie, a po mężu 3. - Twarde przeciwniki, nie sposób się ich pozbyć z naszego otoczenia. - Przy obecnym klimacie rzecz spotykana przez cały rok – piszą komentujący.

Właśnie dlatego, wybierając się na spacer do lasu, zachowajcie czujność. Zabezpieczcie siebie i swoje zwierzęta przed insektami, miejcie oczy dookoła głowy, a po powrocie ze spaceru dokładnie obejrzycie siebie i pupila, sprawdzając, czy do domu nie wrócił z wami także nieproszony gość.

Źródło: podroze.wprost.pl/Facebook.com, Nadleśnictwo Baligród, Lasy Państwowe

Czytaj także:

W tym miejscu w Polsce skończyła się zima. Bociany już wróciły do domu

Kłusownik rozrzucał gwoździe po lesie. Jeszcze bardziej przerazi cię to, co przy nim znaleziono

Dzik bez nogi żyje na wrogim terenie wilków. Wygląda na to, że zwierzęta zawarły tajny pakt