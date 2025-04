W naszym klimacie kleszcze najgroźniejsze są wiosną i latem. Atakują również psy, na których bytują nawet kilka dni. Powinno się je usunąć szybko z uwagi na niebezpieczeństwo: kleszcz u psa może wywołać u niego babeszjozę.

Gdzie szukać kleszczy u psa



Kleszcze u psa najczęściej wybierają ciemne i wilgotne miejsca na ciele, dlatego trzeba ich szukać zwłaszcza:

w uszach i wokół nich,

na głowie,

pod obrożą i wokół szyi,

pod ogonem,

w dolnych częściach łap,

na łokciach i w pachwinach.

Jak wygląda kleszcz u psa - zdjęcia

Kleszcz u psa nie różni się wyglądem jak kleszcz u dorosłego czy u dziecka. Niestety łatwo go przeoczyć, bo kleszcza u psa przykrywa sierść, futro lub włosie.

fot. Adobe Stock

Jak usunąć kleszcza u psa

Samo ukąszenie kleszcza nie jest niebezpieczne. Jeśli zauważysz na skórze psa kleszcza nie smaruj go niczym (tłuszczem, alkoholem), podejmij się wyzwania i wyjmij go w całości pęsetą (ważne, by go nie rozgnieść lub nie pozostawić w skórze główki - bo sprzyja to przejściu zarazków).

fot. Adobe Stock

Możesz też użyć specjalnych kleszczołapek (do kupienia w aptece, w sklepach z artykułami dla zwierząt lub wędkarzy), a miejsce ukąszenia zdezynfekować. Najlepiej, abyś podczas tej czynności miała na sobie rękawiczki, a gest wyciągania był pewny i energiczny.

fot. Adobe Stock

Kleszcz u psów ma o tyle „wygodniej”, że skrywa się w sierści czworonoga i jest trudniejszy do uchwycenia. Kiedy zauważysz czerwonego kleszcza u psa, nie panikuj: samice kleszczy są czerwone, a samce - brązowe.

Kleszcz u psa - choroby i powikłania

Kiedy kleszcz zaraża psa? Problem pojawia się wówczas, gdy kleszcz, który zaatakował zwierzę jest nosicielem pasożytów, a zwłaszcza pierwotniaka o nazwie Babesia canis. Wywołuje on groźną chorobę - babeszjozę, która uszkadza narządy wewnętrzne zwierzęcia, w szczególności nerki i wątrobę oraz prowadzi do anemii, silnych zaburzeń pracy układu krążenia, żółtaczki.

Objawy zarażenia u psa przez kleszcza pojawiają się dopiero po kilku dniach czy nawet tygodniach. Najczęściej zwierzak staje się apatyczny, osowiały, nie reaguje na zachętę do zabawy, przestaje jeść i pić, ma wysoką gorączkę, biegunkę (często z domieszką krwi), wymiotuje, jego mocz przybiera brązowe zabarwienie. Wtedy nie czekaj lecz natychmiast kontaktuj się z weterynarzem. Bardzo ważne by leczenie podjąć, jak najwcześniej, bo choroba niezwykle szybko wyniszcza organizm czworonoga.

Co odstrasza kleszcze

Aby zapobiec ukąszeniom kleszczy warto stosować preparaty zakraplane na skórę zwierzęcia, które działają na kleszcze odstraszająco, ale trzeba je stosować co 4 tygodnie, bo po tym czasie przestają działać. Są też specjalne obroże, które starczają na kilka miesięcy (pies musi ją mieć na sobie przez cały czas).

Ponadto kleszcze nie lubią niektórych zapachów ziół i kwiatów. Jeśli twój pupil zwykł bawić się w ogrodzie zadbaj, by rosły tam np.

lawenda,

goździki,

rozmaryn,

melasa,

mięta,

oregano,

tymianek,

czosnek.

