Jak przyzwyczaić psa do klatki?

Reklama

Podstawowa sprawa to nie zmuszać psa do siedzenia w klatce. Przyzwyczajamy psa, gdy jesteśmy z nim w domu. Klatka na początku powinna być zawsze otwarta, tak by pies mógł wchodzić i wychodzić kiedy chce. Do klatki wkładamy wygodne posłanie naszego psa i jakieś jego zabawki. W klatce również będziemy z początku karmić psa i dawać mu tam smakołyki takie jak kości i gryzaki. Gdy będzie wchodził do klatki bez oporów możemy zacząć zamykać go, ale tylko na krótko - np. na czas jedzenia lub gryzienia smakołyku. Później czas zamknięcia klatki stopniowo wydłużamy, a następnie dołączamy nasze wyjścia – początkowo na chwilkę, później na coraz dłużej.

Pamiętajmy jednak że pies potrzebuje spacerów, zarówno ze względów fizjologicznych, jak i z potrzeby ruchu. Wybiegany pies bez protestów zdrzemnie się w klatce pod naszą nieobecność. Nie wybiegany może zacząć szczekać domagając się wyjścia. Oprócz klatek dostępne są także dodatkowe akcesoria, takie jak miski zwieszane w klatce – dzięki nim możemy zostawić psu wodę bez ryzyka, że wyleje ją sobie na posłanie, a nawet specjalne wentylatorki na bardzo upalne dni.

Jak powinniśmy używać klatki by była dla psa przyjazna?

Używamy klatki co najmniej takiej wielkości, by nasz pies mógł w niej swobodnie stanąć oraz obrócić się i miał jeszcze „zapas” miejsca. Zamykamy w klatce psa po uprzednim przyzwyczajeniu go do niej. Zamykamy psa wybieganego, który miał możliwość załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych. Zostawiamy psu wodę, jego posłanie, zabawki i gryzaki. Pamiętamy, by nie zamykać go na zbyt długo – w czasie gdy nie będzie nas dłużej ktoś powinien wyprowadzić psa choć na krótki spacer, by mógł „rozprostować kości” i załatwić swoje potrzeby. Nigdy nie zamykamy psa w nerwach, złości ani za karę.

Jakie są rodzaje klatek?

Plastikowe klatki transportowe nazywane też „kennelami” („kennel” z ang. znaczy „buda”) to zabudowane klatki z tworzywa używane początkowo głównie w transporcie lotniczym psów. Dziś stosowane są dość powszechnie. Klatki te są wytrzymałe, można je rozłożyć tylko na dwie części. Ich zabudowana forma daje psu zaciszne miejsce, jednak nieco ogranicza widoczność. Dzięki temu bywa pomocna w samochodzie, gdy mamy psa źle znoszącego podróże – wiele psów uspokaja się w niej.

Klatki metalowe z cienkich prętów dają psu dobrą widoczność całego otoczenia i dużo światła, ponieważ nie są zabudowane. Ich zaletą jest wytrzymałość i możliwość złożenia takiej klatki dzięki czemu robi się jak płaska walizka. Takie klatki sprawdzają się, gdy chcemy, by pies miał nieograniczoną widoczność i stale miał kontakt z otaczającym go światem. Klatki metalowe są także bardziej przewiewne, niż klatki plastikowe.

Klatki materiałowe zrobione są z materiału i lekkiego aluminiowego stelaża. Można je składać i łatwo transportować jak płaską torbę na ramię. Zdecydowanie nadają się dla psów przyzwyczajonych do spokojnego siedzenia w klatce i raczej są to klatki głównie tymczasowe – np. na wystawy. Bardziej pomysłowe i dynamiczne psy potrafią je szybko rozpracować. Zaletą takich klatek jest ich bardzo mała waga, więc możemy je z łatwością zabierać ze sobą nawet, gdy podróżujemy pociągiem lub komunikacją miejską.

Zobacz też: Ogród bezpieczny dla psa - o czym pamiętać?

Reklama

Przy wyborze klatki musimy zawsze pamiętać o jej odpowiedniej wielkości dla naszego pupila, by czuł się w niej komfortowo!