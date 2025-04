Klatka dla chomika syryjskiego powinna być większa niż dla chomika dżungarskiego. Wymiary klatki dla chomika to nie wszystko: ważne jest też to, co się w niej znajdzie. Chomik potrzebuje ruchu, zatem warto kupić kołowrotek.

Niezbędne jest także poidełko i domek, w którym chomik będzie mógł się schować.

Cena klatki dla chomika zależy od materiału, z jakiego została wykonana (plastik jest tańszy od metalu) oraz wielkości klatki. Mała, nowa klatka dla chomika wykonana z plastiku, może kosztować już 40 zł. Często jest to już koszt klatki z wyposażeniem.

Najmniejsza klatka nie będzie dobra dla chomika syryjskiego, który jest większy niż chomik dżungarski czy chomik Roborowskiego. Z tego względu chomik syryjski potrzebuje większej klatki, a co za tym idzie - stosownego wyposażenia.

Za metalową klatkę dla chomika zapłacisz odpowiednio więcej, w zależności od jej wymiarów. Cena klatki dla chomika wykonanej z metalu zazwyczaj oscyluje w okolicach 100 zł. Metalowa klatka dla chomika dobrze zabezpieczona będzie odporna na rdzę, będzie można wystawiać zwierzątko na balkon lub na taras.

Metalowa klatka dla chomika jest trwała i bardziej odporna na działanie jego ząbków i pazurków.

W sprzedaży dostępne są także piętrowe klatki dla chomików. To dobre rozwiązanie, które podnosi komfort życia gryzonia, ale stwarza ryzyko upadków. Powinna mieć półpięterka, które zmniejszą niebezpieczeństwo. Oczywiście im większa klatka, tym lepiej. Największe klatki dla chomików z bogatym wyposażeniem wysokiej jakości mogą kosztować nawet 500 zł.

Niektórzy zastanawiają się, czy rolę klatki dla chomika może spełniać akwarium. Nie jest to polecane rozwiązanie, ponieważ trudno o zapewnienie właściwej cyrkulacji powietrza wewnątrz klatki, uciążliwe jest także czyszczenie.

Większość akcesoriów dedykowana jest klatkom z prętami. W akwarium trudno byłoby zamontować np. poidełko.

Klatka dla chomika powinna być więc przede wszystkim duża w podstawie i wysoka na tyle, by zmieścił się w niej odpowiedniej średnicy kołowrotek. Przyjmuje się, że minimalne wymiary klatki dla chomika (w podstawie kuwety) wynoszą:

60x40 cm dla chomików Roborowskiego i dżungarskich,

80x40 cm dla chomików syryjskich.

Chodzi przede wszystkim o pole powierzchni całkowitej: 2400 cm2 dla chomików karłowatych, 3200 – dla syryjskich.

Mała, ciasna klatka wiązać będzie się z frustracją, przygnębieniem, agresją, a nawet chorobami chomika. To zwierzęta bardzo aktywne i pełne energii, dlatego swojemu pupilowi musisz zapewnić odpowiednią dawkę ruchu.

Czy można trzymać 2 chomiki w jednej klatce? Nie jest to polecane, ponieważ chomik jest samotnikiem. Choć te zwierzątka są małe i słodkie, w rywalizacji z innym chomikiem stają się bezwzględne. Wszystko przez silnie rozwinięty instynkt terytorialny. Walki pomiędzy osobnikami to walki na śmierć i życie. Dlatego wybierając klatkę, raczej nie kieruj się tym, czy będzie odpowiednia dla dwóch lub większej ilości chomików.

Jeśli mimo wszystko zdecydujesz się na ulokowanie dwóch chomików w jednej klatce, niech będzie możliwie największa, a chomiki tej samej płci, znające się od urodzenia - np. rodzeństwo.

Wybierając klatkę dla chomika, musisz wiedzieć także, jakiej średnicy kołowrotka potrzebuje twoje zwierzątko. Minimalna średnica dla chomików karłowatych (Roborowskiego i dżungarski) to 20 cm, dla syryjskiego – 27 cm. Odpowiednia średnica wiąże się z określoną wysokością kołowrotka, co musisz wziąć pod uwagę wybierając klatkę.

Odstępy między prętami

Klatka musi mieć również małe odstępy między prętami, by zwinny gryzoń (który jest mistrzem kombinowania i ucieczek) nie zrobił sobie wycieczki po mieszkaniu. Zaleca się, by przerwy między prętami były jak najmniejsze – 0,7 cm do maksymalnie 1,2 cm.

Jeśli masz klatkę odpowiednich wymiarów, ale po króliku czy śwince morskiej, wystarczy osiatkowanie jej od zewnątrz (przerwy w tych klatkach to zwykle 2-2,5 cm). Przyda się do tego siatka hodowlana, dostępna w każdym sklepie budowlanym.

Tunele i pięterka

Klatka dla chomika nie powinna mieć również plastikowych rur – chomiki często urządzają sobie w nich toaletę, a następnie śpią w nich. Opary amoniaku z moczu są dla nich trujące, w dodatku w plastiku jest duszno, a gdy chomik zaklinuje się w takiej zabawce – nieszczęście jest pewne.

Zamiast plastikowych rur, daj pupilowi papierową rolkę bez nadruków (po papierze toaletowym lub ręcznikach papierowych). Jeśli chodzi o pięterka – czasem lepiej, by klatka nie miała ich w ogóle (stwarzają tylko okazję do wspinania i upadków chomika).

Dobrym rozwiązaniem jest za to zamontowanie półpięterka na miskę z jedzeniem i piciem, by zwierzak nie przysypywał ich trocinami.

Klatka dla chomika powinna być wysypana trocinami i ustawiona w miejscu zacienionym, nie narażonym na przeciągi. Chomik potrzebuje przede wszystkim spokoju, inaczej może odchorować nadmierny stres.

Artykuł powstał na podstawie testu Wioletty Góreckiej. Pierwotnie został opublikowany 12.08.2018.

