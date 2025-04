Bociany na przełomie lata i jesieni uciekają do ciepłych krajów, najczęściej do Afryki, aby tam przezimować i wrócić do Polski dopiero, kiedy temperatury zaczną ponownie rosnąć. Najczęściej zjawiają się w pierwszej połowie wiosny, ale nie wszystkie i nie jednocześnie.

Pierwsze bociany mogą się pokazać w starych gniazdach czy na polach już pod koniec stycznia. Jeśli jednak zima wciąż się utrzymuje, jest to dla nich spory problem i nierzadko wymagają pomocy człowieka. Istnieją nawet specjalne fundacje, które zajmują się bocianami, które nieco pospieszyły się z powrotem do Polski.

Bociany to jednak ptaki, które przylatują do Polski na wiosnę, a więc zdecydowana większość z nich pojawia się w drugiej połowie marca lub na początku kwietnia. Ostatnie ptaki przylatują na początku maja. Co ciekawe, niemal wszystkie bociany wracają do gniazda, z którego wyleciały jesienią, naprawiają je i zasiedlają na kolejne miesiące. Dodatkowo bociany łączą się w pary i pozostają w relacji monogamicznej na wiele sezonów, choć nie do końca życia.

fot. Kiedy przylatują bociany/Adobe Stock, Christian Musat

Bociany przeważnie uciekają przed polską zimą do Afryki, a więc muszą pokonać ok. 10 000 kilometrów. Ich lot może trwać nawet 2 miesiące. To więc naturalne, że część z nich jest w stanie przylecieć szybciej, a część robi więcej przerw i postojów po drodze. Niektóre osobniki decydują się na wcześniejszy wylot, inne czekają do niemal ostatniego momentu, aby wylądować w swoim polskim gnieździe dopiero w samym środku ciepłej wiosny.

Bociany, które łączą się w pary, także nie przylatują do gniazda jednocześnie ani nie wylatują jednocześnie do ciepłych krajów. Pomiędzy jednym a drugim osobnikiem różnica najczęściej wynosi ok. 7-10 dni. Czasem jeden z partnerów musi poczekać na drugiego nawet 4 tygodnie. Sporadycznie zdarza się, że bociany przylatują jednocześnie.

Bocian, który przylatuje pierwszy, zajmuje stare gniazdo, a jeśli go nie znajdzie, stara się przygotować prowizoryczny, tymczasowy zamiennik. Dopiero, kiedy przyleci drugi bocian, para zaczyna budować gniazdo lub poprawiać stare, a po kilku dniach samica składa jaja.

fot. Kiedy przylatują bociany/Adobe Stock, Vladimir

