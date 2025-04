Katar u psa może mieć różne przyczyny, i choć sam w sobie nie jest chorobą, najczęściej wynika z przeziębienia. Może też towarzyszyć poważniejszym infekcjom. Tym, co często niepokoi właścicieli czworonogów, jest katar u szczeniaka. Młode psy nie mają jeszcze wykształconej odporności, dlatego mogą gorzej reagować na przeziębienie. Jak radzić sobie z katarem u pupila?

Katar może wystąpić u psa w każdym wieku, jednak nie musi niepokoić, o ile nie trwa zbyt długo i nie towarzyszą mu inne objawy chorobowe u psa. Właścicieli psów najczęściej to martwi. I słusznie - katar u szczeniaka może być objawem zwykłego przeziębienia lub poważniejszego problemu ze zdrowiem. Zwierzę powinien zdiagnozować lekarz.

Przyczyny kataru u psa mogą być różne. Mogą nią być choroby, taka jak parainfluenza, nosówka, herpeswirus czy adenowirus typu 2. Wówczas oprócz kataru u psa, pojawia się także kaszel, gorączka, zapalenie spojówek.

Stan wprost sugerujący przeziębienie zwierzęcia, powinien skłonić cię do wizyty u weterynarza. Szybko wdrożone leczenie pomoże zapobiec rozwinięciu się infekcji, która może doprowadzić do zapalenia płuc.

Jeśli katar u szczeniaka jest bardzo obfity, nie mija po 2 dniach i staje się gęsty, warto jak najszybciej udać się do weterynarza. Szczenięta mają zdecydowanie niższą odporność na różnego rodzaju infekcje, a nieleczone szybko mogą doprowadzić do powikłań, a nawet śmierci zwierzęcia.

fot. Katar u psa/Adobe Stock, Photoboyko

Katar u psa objawia się podobnie, jak w przypadku ludzi. Zwierzę dużo kicha przez podrażnienie śluzówek nosa. Pojawia się także wydzielina, a nos jest bardzo wilgotny. Objawy kataru u psa to:

Kapiący wodnisty katar u psa , zwykle pojawia się, gdy zwierzę jest zdenerwowane lub silnie podekscytowane. Jeśli objaw ten ustępuje w czasie odpoczynku np. podczas snu, nie ma żadnych powodów do obaw.

, zwykle pojawia się, gdy zwierzę jest zdenerwowane lub silnie podekscytowane. Jeśli objaw ten ustępuje w czasie odpoczynku np. podczas snu, nie ma żadnych powodów do obaw. Jasny, przezroczysty katar u psa może być objawem infekcji wirusowej lub alergicznej (katar sienny).

u psa może być objawem infekcji wirusowej lub alergicznej (katar sienny). Lepki, ciągnący katar u psa może oznaczać infekcję grzybiczą lub bakteryjną.

może oznaczać infekcję grzybiczą lub bakteryjną. Gęsty, podbarwiony krwią katar u psa z jednej dziurki może sugerować niedrożność, spowodowany np. utkwieniem ciała obcego. Konieczna jest szybka wizyta u weterynarza.

katar u psa z jednej dziurki może sugerować niedrożność, spowodowany np. utkwieniem ciała obcego. Konieczna jest szybka wizyta u weterynarza. Cuchnąca, ropna wydzielina z nosa może z kolei sugerować problemy z zębami. Nie wolno bagatelizować takich objawów.

Katar u psa może być również objawem nowotworu (zwykle u starszych psów), dlatego jeśli niepokoi cię ten stan, skonsultuj się z weterynarzem. Kichanie u psa, któremu towarzyszy pocieranie nosem o różne przedmioty, także może sugerować obecność ciała obcego.

Leczenie kataru u psa zawsze uzależnione jest od przyczyny. Nigdy nie podawaj psu ludzkich leków, nawet stosowane w dobrej wierze, mogą zaszkodzić zwierzęciu.

Jeśli pies wykazuje objawy przeziębienia zadbaj o to, by miał ciepło, a na spacer wyprowadzaj go na krótko, tylko po to, by załatwił potrzeby fizjologiczne. Jeśli pies ma katar, powinien więcej pić. Warto także odizolować go od innych zwierząt, by ich nie zaraził. Jeśli pies źle znosi przeziębienia, lekarz weterynarii mo że zalecić podawanie preparatów poprawiających odporność.

W przypadku infekcji bakteryjnej konieczny może okazać się antybiotyk, jednak by stwierdzić, czy to właściwa droga postępowania, wykonuje się badanie mikrobiologiczne (wymaz z nosa). Przy katarze siennym u psa stosuje się leki przeciwalergiczne. Jeśli przyczyną kataru jest ciało obce (może dostać się do nosa podczas węszenia), konieczna jest interwencja lekarza weterynarii.

Pamiętaj też o tym, by zapobiegać przeziębieniu, któremu także towarzyszy uciążliwy dla pupila katar. Pamiętaj o szczepieniach psa, wartościowej karmie, po spacerze w czasie deszczu osusz jego sierść, a zimą i jesienią zadbaj o odpowiedni strój. To ważne w przypadku młodych psów o krótkiej sierści.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.11.2020

fot. Katar u szczeniaka/Adobe Stock, gamelover

