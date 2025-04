Kaszel u psa to niepokojący objaw, zwłaszcza, gdy nasila się i nie mija mimo upływu tygodnia. Do lekarza weterynarii warto zgłosić się wcześniej, zwłaszcza, jeśli wystąpiły inne dodatkowe objawy chorobowe u psa, takie jak utrata apetytu, gorączka lub wymioty.

Reklama

Kaszel u psa może mieć postać uporczywych napadów, które sugerują, że pies się dusi, pochrząkiwania, charczenia, świszczenia. Przyczyny kaszlu u psa są różne. By zapewnić zwierzęciu komfort, należy stworzyć mu optymalne warunki do zdrowienia: właściwą wilgotność powietrza w mieszkaniu i temperaturę.

Kaszel u psa, który trwa kilka dni

Co zrobić, jeśli mój pies kaszle? Od jakiegoś czasu zaobserwowałam, że mój pies pokasłuje. Jest to coś w rodzaju raczej charczenia, ale też powiedziałabym, że to takie psie kasłanie. Trwa to już kilka dni. Czy możliwe, że pies jest przeziębiony? Czy można psu jakoś ulżyć w tym kasłaniu domowymi sposobami?

Kaszel u psa - co podać? Rodzaje kaszlu

Kaszel może być spowodowany różnymi czynnikami zakaźnymi (wirusami, bakteriami, pasożytami) i niezakaźnymi.

Kaszel kenelowy u psa

Wirusowa infekcja górnych dróg oddechowych (tzw. kaszel kenelowy) jest częstą przypadłością naszych czworonożnych pupili. Choroba szerzy się bardzo łatwo w dużych skupiskach zwierząt (stąd nazwa), najczęściej jej objawy pojawiają się po wystawach lub kursach posłuszeństwa, zakażenie jest powszechne u psów adoptowanych ze schronisk.

W leczeniu zwykle wskazane jest osłonowe stosowanie antybiotyków, aby chronić zwierzę przed wtórnymi konsekwencjami zakażeń bakteryjnych oraz podawanie środków podnoszących odporność.

Niekiedy stosuje się leki przeciwkaszlowe lub ułatwiające odkrztuszanie zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny, łagodząco można podawać psu do picia napar z lnu.

fot. Adobe Stock

Kaszel kenelowy u psa może mieć postać silnych napadów, w których pojawia się odruch wymiotny, pies może zwracać spienioną ślinę.

Należy podkreślić, że odpowiednia immunoprofilaktyka (szczepienia ochronne) może skutecznie zmniejszyć prawdopodobieństwo, że pies zachoruje, a jeśli już ulegnie infekcji - będzie ona łagodniejsza i szybciej zwalczona.

Kaszel u psa spowodowany pasożytami

Inną przyczyną kaszlu mogą być pasożyty przewodu pokarmowego. Glisty psie (Toxocara canis) w swoim cyklu rozwojowym przechodzą przez płuca, wędrując dalej w kierunku gardła, drażnią ściany oskrzeli i tchawicy, powodując kaszel. Larwy są następnie połykane i dochodzi do autoinfekcji. Napady występują okresowo, zanikają i pojawiają się samoistnie.

Objawami towarzyszącymi mogą być zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego oraz wzdęty, bolesny brzuch.

Choroba najczęściej dotyka młode, silnie zarobaczone psy. Rzadko prowadzi do śmierci, choć i takie przypadki się zdarzają, najczęściej w wyniku zatkania światła jelit przez kłęby nicieni lub w wyniku perforacji ściany przewodu pokarmowego. W celu potwierdzenia rozpoznania wykonuje się badanie parazytologiczne kału.

fot. Adobe Stock

Leczenie jest długotrwałe i polega na wielokrotnym podawaniu leków przeciwpasożytniczych w określonych odstępach czasu, gdyż glisty znajdujące się w drogach oddechowych, są nieosiągalne dla działających w jelitach substancji aktywnych.

Kaszel może być także objawem chorób niezakaźnych i nie powinien być bagatelizowany.

Kaszel sercowy u psa

Tzw. kaszel sercowy, występujący, kiedy chore serce zaczyna zaczyna znacząco tracić wydolność, manifestuje się najczęściej w godzinach nocnych i porannych, a zanika w ciągu dnia. Towarzyszy mu zmniejszona wydolność wysiłkowa, zwierzę szybko się męczy, jednocześnie może wykazywać tzw. niepokój ruchowy - często spaceruje, zwłaszcza w nocy, nie mogąc znaleźć sobie miejsca.

Taki stan wymaga jak najszybszego potwierdzenia rozpoznania oraz rozpoczęcia leczenia kardiologicznego.

Kaszel sercowy występuje najczęściej u starych psów.

Kaszel tchawiczy u psa

U psów ras miniaturowych - zwykle u Yorkshire terrierów, występuje jednostka określana mianem „zapadu tchawicy”. Jest to genetycznie uwarunkowana wada budowy pierścieni tchawicy, skutkująca zwężeniem światła narządu.

Napady duszności najczęściej występują w wyniku ekscytacji (na przykład po powrocie właściciela do domu) oraz przy intensywnym ruchu. Objawami są gwałtowny, suchy kaszel, krztuszenie się, niekiedy w wyniku niedotlenienia dochodzi do omdleń. Zapadanie tchawicy wymaga specjalistycznego leczenia, natomiast do postawienia rozpoznania zwykle wystarcza wykonanie zdjęcia RTG szyi i klatki piersiowej.

fot. Adobe Stock

Kaszel wsteczny u psa



Kaszel wsteczny, częściej określany jako kichanie wsteczne, zwykle nie jest objawem groźnym. Polega na nagłych, szybkich wdechach bez wydechu. By pomóc psu, należy przyłożyć palec do jego nosa.

Kaszel wsteczny u psa może pojawić się np. na skutek nagłej zmiany temperatury czy wskutek dużych emocji.

Kaszel alergiczny u psa



Kolejnym rodzajem kaszlu u psa jest kaszel alergiczny. Może być wyjątkowo groźny, a nawet doprowadzić do uduszenia się zwierzęcia. Najważniejsze jest ustalenie alergenu i wyeliminowanie go lub ograniczenie ekspozycji na alergen.

Kaszel u psa spowodowany przeziębieniem



Podobnie jak u ludzi, u psów także występuje kaszel spowodowany przeziębieniem. Przemoczenie to jedna z przyczyn kaszlu u psa. O ile nie towarzyszą mu objawy, które zmniejszają samopoczucie zwierzęcia, nie powinien martwić. Jeśli jednak nie minie po tygodniu, warto udać się do lekarza weterynarii.

Do tego czasu należy obserwować, czy kaszel u psa jest wilgotny czy suchy, czy występuje w nocy czy w dzień oraz jak brzmi. Możesz nagrać go telefonem, dzięki czemu łatwiej będzie ci wytłumaczyć lekarzowi, z czym mierzy się pies.

fot. Adobe Stock

Lek przeciwkaszlowy dla psa podaje się tylko wtedy, gdy kaszel jest uporczywy.

Inne przyczyny kaszlu u psa

Kaszel u psa może być spowodowany także użądleniem przez pszczołę lub osę lub długim ujadaniem.

Psu nie służy także długotrwałe przebywanie w pomieszczeniu ciepłym, o niskiej wilgotności powietrza. Innym czynnikiem powodującym kaszel u psa, może tez być dym papierosowy lub kominowy.

Koniecznie zadbaj o to, by pies miał stały dostęp do wody - to także może być przyczyna jego kaszlu.

Podczas remontu mieszkania, unoszący się w powietrzu pył, również może sprawiać psu problemy.

Długotrwały kaszel u psa może być tez objawem choroby nowotworowej, zapalenia dziąseł lub zatok przynosowych.

Domowe sposoby na kaszel u psa

Jeśli twój pies ma kaszel spowodowany infekcją dróg oddechowych, wymaga określonego traktowania. Co zrobić, aby ulżyć psu:

Na spacerze obrożę zamień na szelki. Psu będzie łatwiej złapać oddech podczas napadu kaszlu.

Psu będzie łatwiej złapać oddech podczas napadu kaszlu. Podawaj psu miękkie pokarmy i zapewnij dostęp do wody, także tej lekko ciepłej.

i zapewnij dostęp do wody, także tej lekko ciepłej. Zadbaj o to, by w domu nie było przeciągu, a pies miał wygodne legowisko i spokój.

Artykuł powstał na podstawie tekstu lek. wet. Anny Włodarczyk. Pierwotnie został opublikowany 28.10.2010.

Reklama

Czytaj więcej o chorobach u psa:

Świerzb u psa - objawy i leczenie

Biegunka u psa - kiedy udać się do lekarza?

Pchły u psa - co odstrasza pchły?

Szczepienia psa - obowiązkowe, zasadnicze i dodatkowe