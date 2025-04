Kastracja kota to zabieg, który wykonuje się wyłącznie u samców. Polega na wycięciu jąder (w przeciwieństwie do sterylizacji, która polega na podwiązaniu nasieniowodów), a jej głównym celem jest zapobieganie nadmiernemu rozmnażaniu się zwierząt. Kastracja ma jednak sporo innych zalet.

Wykastrowane koty stają się mniej agresywne, bardziej ufne, nie znaczą terenu i bardzo go ograniczają (co w znacznym stopniu minimalizuje niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku). Najważniejsze jest jednak to, że wykastrowane koty żyją zwykle dłużej (nawet dwa razy dłużej) niż te niewykastrowane.

Weterynarze zalecają, by kastracji dokonać, zanim kot osiągnie dojrzałość płciową, czyli w wieku około 6 miesięcy (w przypadku niektórych ras dojrzewanie trwa nieco dłużej). Najlepiej udać się do weterynarza i zapytać, kiedy będzie najlepszy termin. Na taką wizytę nie musisz brać ze sobą pupila. Weterynarz ma wszystkie niezbędne informacje w karcie.

Kot przed kastracją, tak jak przed każdym innym zabiegiem, powinien przejść badania kontrolne. Pozwoli to sprawdzić, czy zwierzę może być poddane narkozie. Warto jednak zaznaczyć, że kastracja zwykle przebiega bez narkozy, dzięki czemu pupil jest mniej oszołomiony po zabiegu. Warto także wykonać morfologię, aby ocenić wydolność nerek i wątroby. Przed samym zabiegiem kot powinien być na czczo, czyli nie jeść przez 8 godzin (może otrzymywać wyłącznie wodę do picia do 4 godzin przed zabiegiem).

Kastracja to prosty i szybki zabieg chirurgiczny, zazwyczaj trwa nie więcej niż kilkanaście minut. Jak wygląda? Najpierw podaje się kotu znieczulenie miejscowe. W przypadku samców nie stosuje się narkozy. Następnie usuwa się owłosienie z okolic moszny i przez nacięcie uzyskuje dostęp do jąder.

Po zabiegu nie zakłada się nawet szwów, ponieważ rana bardzo szybko się goi - w ochronie przed lizaniem rany warto założyć kotu plastikowy kołnierz (zdejmowany na czas karmienia).

Po zabiegu warto zapewnić zwierzakowi spokój. Zabieg może być dla niego stresujący. W pierwszych miesiącach po zabiegu kot powinien znacząco zredukować ilość przyjmowanego do tej pory pokarmu, aby nie przybierał na wadze.

Szacuje się, że koszt kastracji kota kształtuje się między 100 a 200 zł — wszystko zależy od kliniki weterynaryjnej, w której wykonujemy zabieg. Ważna uwaga: jest możliwość kastracji kota za darmo. Coraz więcej gmin oferuje darmowe zabiegi lub za minimalną opłatą. Najczęściej takie akcje odbywają się raz w roku (trzeba się wcześniej na nie zapisać, ze względu na dużą ilość chętnych).

Cena kastracji kota jest pokrywana przez gminę głównie w sytuacji, kiedy chcemy wykastrować kota bezdomnego lub wolno wychodzącego. Możemy to zrobić często nawet bez zgody ani wiedzy właściciela, jeśli pupil go posiada. Takie działanie ma na celu ograniczenie rozmnażania się zwierzaków i generowania liczby bezdomnych lub zabijanych kotów.

