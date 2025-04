To oczywiste, że zimą ptakom trudniej znaleźć pożywienie niż latem. Ptasia stołówka w ogrodzie lub na balkonie ma więc sens. Dokarmianie należy prowadzić od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Systematycznie, bo ptaki przyzwyczają się do miejsca i gdy zapomnimy dosypać pokarmu, mogą zginąć z głodu.

Jakie wymiary karmnika będą odpowiednie?

Wymiary tradycyjnego domku - karmnika dopasowujemy do wielkości ptaków jakie zamieszkują okolicę, ale raczej nie powinien on być duży.

Wtedy bowiem przejmą go okazałe ptaki i żadnego małego szarego wróbelka czy sikorki, po prostu tam nie wpuszczą.

Wystarczające wymiary podstawy karmnika to 20 x 30 cm, podobna wysokość + daszek. Daszek karmnika może być jedno- lub dwuspadowy. Warto, by podstawa miała podniesione boki - dzięki temu pokarm się nie wysypie.

Jak zrobić drewniany karmnik dla ptaków?

Gotowe karmniki, wyglądające czasem jak miniaturowe domki w cenie 30 – 50 zł, można kupić w supermarketach budowlanych, sklepach zoologicznych, także przez internet. Ale jeśli masz kawałki desek i kantówki, możesz zrobić go samodzielnie.

Oto jak zrobić karmnik dla ptaków krok po kroku:

Ze sklejki wytnij prostokąt lub kwadrat o wymiarach 20 x 20 cm lub nieco mniejszy. Przygotuj listewki odpowiadające długościom boków podstawy. W czterech końcach sklejki nawierć otwory, do nich przymocuj listewki tak, by podstawa miała wyższe boku. Ze sklejki wytnij 3 ściany (jedną wyższą) lub przygotuj same kantówki. Za pomocą wkrętów połącz je z listewkami przy podstawie. Tak, by jedna ze ścian była większa od sąsiadujących z nią. Przykręć dach. Na dno karmnika dla ptaków wysyp ziarno (słonecznik, proso, drobne kasze).

Jak zrobić karmnik dla ptaków z butelki?

To bardzo prosta, a całkiem funkcjonalna jadłodajnia dla skrzydlatej braci. No i ekologiczna, bo wykorzystujemy to, co poszłoby na śmieci. Do zrobienia karmnika potrzebujesz dużej, pięciolitrowej butelki typu PET po wodzie:

Ostrym nożem wytnij w niej, kilka centymetrów nad dnem, okrągły lub kwadratowy otwór. Ostre krawędzie zabezpiecz taśmą klejącą. Na dno wsyp nasiona i powieś swój karmnik z butelki za szyjkę na drzewie.

W takim karmniku ptaki są chronione przed wiatrem.

Inne sposoby na dokarmianie ptaków

Karmnik dla ptaków z kokosa

Kokos przetnij brzeszczotem do metalu na pół lub w 3/4 jego wysokości. Wykorzystaj mleko i miąższ. Zaznacz trzy punkty w jednakowej odległości od siebie, blisko górnej krawędzi zbiornika (w obu miskach z kokosa). Wywierć otwory na sznurek o średnicy 0,3 cm. Przez otwory w zbiorniku i daszku przeciągnij sznurki, a ich końce zakotwicz w skorupie zbiornika, robiąc podwójny węzeł. Skorupę napełnij smalcem i nasionami. Opuść daszek, pozostawiając pod nim kilkucentymetrową szczelinę. Zawieś karmnik w miejscu zacisznym i nienasłonecznionym.

fot. Adobe Stock

Karmnik ze skórki pomarańczowej

Z pomarańczy odkrój czapeczkę grubości kilku centymetrów. Usuń miąższ, aby powstała miseczka. Przeciągnij sznurek po obu stronach pomarańczy, aby powiesić karmnik na drzewie. Do środka wsyp nasiona.

Karmnik dla ptaków z rolek papieru toaletowego

Rolki posmaruj grubo masłem orzechowym kupionym w sklepie zoologicznym (bez soli i bez cukru), albo smalcem i roluj po rozsypanych grubo ziarnach, by oblepiły one tłuszcz.

Przewlecz przez rolki sznurek i zawieś na gałęzi drzewa.

Czym pomalować karmnik dla ptaków?

By karmnik dla ptaków służył długo, warto go pomalować, jednak ważne jest także czym pomalować karmnik dla ptaków. Wybierz farbę w naturalnym kolorze - unikaj jaskrawych barw - zamiast zachęcić ptaki, odstraszy je.

fot. Adobe Stock

Karmnik pomaluj tylko z zewnątrz - w środku pozostaw naturalne, niezabezpieczone drewno. Możesz pomalować go np. bezbarwnym pokostem lnianym lub inną farbą bezpieczną dla zwierząt (koniecznie z atestem PZH). Najprościej będzie zdecydować się na nietoksyczną farbę do malowania zabawek dla dzieci.

Gdzie powiesić karmnik dla ptaków?

Karmnik dla ptaków najlepiej powiesić w ustronnym, zacisznym miejscu ogrodu. Jeśli mieszkasz w bloku i zależy ci na tym, by dzieci mogły obserwować jedzące ptaszki, odpowiednim miejscem będzie też balkon. Karmnik nie powinien jednak znajdować się blisko okna, ponieważ ptaki mogłyby rozbijać się o szyby.

Karmnika dla ptaków nie wieszaj w miejscu, do którego dostęp mogłyby mieć inne zwierzęta np. koty.

Idealnie, gdy jest to miejsce oddalone od ulicy, trudno dostępne dla kotów i psów. Ptaki będą się tam czuły bezpieczniej, bo będą miały gdzie się schronić jeśli, poczują się zagrożone.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 26.09.2017.

