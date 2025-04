Jeśli chcesz zrobić samodzielnie karmnik dla ptaków, nie potrzebujesz wielu narzędzi. W niektórych przypadkach wystarczy tylko to, co masz w kuchni i ewentualnie szufladzie czy szafce gospodarczej. Zimą warto zapewnić ptakom dostęp nie tylko to jedzenia, ale także do świeżej wody. Zobacz, jak to zrobić.

Spis treści:

Karmnik dla ptaków DIY przygotujesz z kilku desek, dostępnych w marketach budowlanych. Możesz też wykorzystać ścinki i resztki po remoncie, a także gałązki i korę drzew. Domowy karmnik nie musi być skomplikowany i efektowny - powinien mieć podstawowy kształt oraz odpowiednie zabezpieczenie przed śniegiem w postaci daszku.

Deski można ze sobą połączyć przy pomocy gwoździ lub wkrętów, ale równie dobrym pomysłem jest także użycie kleju na gorąco lub specjalnego kleju do drewna. Taki karmnik na pewno będzie się dobrze trzymał. Pamiętaj też, aby dobrze przymocować do niego mocny sznurek oraz żeby w miejscu pestek i nasion wykonać także "barierki". Dzięki temu jedzenie nie będzie się wysypywać.

fot. Karmnik dla ptaków DIY/Adobe Stock, Dmytro Yushchenko

Praktyczny karmnik dla ptaków możesz przygotować także z pustych butelek po wodzie mineralnej. wystarczy, że powiesisz ją na gałęzi lub barierce balkonowej, wypełnisz od góry pestkami, a na dole wytniesz dwie niewielkie dziury - na tyle duże, aby zmieścił się tam niewielki ptak, taki jak wróbel, gil czy sikorka.

Jakie ptaki przylatują do karmnika?

Jeśli chcesz przygotować bardziej rozbudowany, pomysłowy karmnik przy użyciu pustej butelki, postaw na... opakowanie po ketchupie. Wystarczy, że powiesisz ją go góry dnem na mocnym sznurku, a dookoła końcówki z otwarciem przykleisz kawałek plastiku - najlepiej na gorącym kleju.

fot. Pomysłowy karmnik dla ptaków/Pinterest

Pamiętaj też, aby wyciąć niewielki otwór, przez który będą się wysypywać pestki i nasiona. Taki karmnik możesz powiesić w domu, na balkonie lub w lesie czy parku.

fot. Karmnik dla ptaków z butelek z butelek/Adobe Stock, Alrandir

Aby przygotować ciekawy karmnik dla ptaków, nie potrzebujesz żadnych konkretnych narzędzi. Zamiast "domku" możesz wykonać duże przekąski, które idealnie sprawdzą się podczas mroźnych dni. Do przygotowania tego nietypowego karmnika będziesz potrzebować pestek lub gotowej mieszanki dla ptaków, a także słoniny.

Wytop z niej cały tłuszcz, a kiedy lekko ostygnie, połącz dokładnie z nasionami w taki sposób, aby dokładnie się ze sobą skleiły. Następnie wypełnij przygotowaną masą sporej wielkości foremki (np. na pierniki) albo samodzielnie uformuj wybrane kształty. Odstaw do wystudzenia. Kiedy masa będzie jeszcze dość plastyczna, wydrąż niewielki otwór i przeciągnij przez niego sznurek.

fot. Karmnik dla ptaków ze słoniną/Pinterest

Gotową przekąskę powieś w wybranym miejscu. Możesz także masę wlać do kubków i pozostawić do zastygnięcia, a następnie wynieść na balkon lub do ogrodu. Możesz także umieścić mieszankę w skórce pomarańczy, a następnie powiesić na sznurkach przymocowanych do mocnych wykałaczek. Ptaki mogą na nich siadać podczas jedzenia, więc konstrukcja musi być stabilna.

fot. Pomysłowe karmniki dla ptaków/Pinterest

Do takiego "pomarańczowego karmnika" możesz także wsypać pestki luzem. Jeśli wykorzystujesz słoninę, pamiętaj, aby była ona maksymalnie naturalna, bez sztucznych dodatków. Jednocześnie musisz zapewnić ptakom dostęp do świeżej wody. Najlepiej umieścić ją w miseczce, w pobliżu przekąski. Wymieniaj wodę regularnie.

fot. Karmnik dla ptaków ze słoniną/Adobe Stock, Oksana Schmidt

