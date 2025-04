Kameleon to jaszczurka, na którą można patrzeć godzinami - piękne wybarwienie i możliwość zmieniania kolorów jest tym, za co go podziwiamy.

Reklama

Jeśli chcesz hodować kameleona w domu, musisz się jednak dobrze do tego przygotować. Kameleony są dość delikatne i mają specyficzne, jasno określone wymagania. Jego opieki najlepiej podjąć się wówczas, gdy masz już doświadczenie z innymi gadami.

Na skróty:

Najważniejszym elementem wyprawki kameleona będzie oczywiście jego lokum. W przypadku gadów, powinno to być terrarium. Kameleon potrzebuje dość dużego terrarium o wymiarach 100 x 60 x 100 cm.

Jeśli planujesz hodowlę 2 samic, będziesz potrzebować jeszcze większego terrarium, takiego o minimalnej wysokości 150 cm.

Kameleon potrzebuje wiele przestrzeni, dlatego im większe lokum, tym lepsze. Trzeba pamiętać o tym, że dorosły kameleon jemeński osiąga długość (wraz z ogonem) nawet 60 cm.

Drugą niezwykle ważną kwestią jest odpowiednia wentylacja terrarium: najlepiej, by przynajmniej jedna ściana i sufit były pokryte siatką.

Ważne elementy wyposażenia terrarium:

drzewko do wspinania,

zieleń (żywa lub sztuczna),

podłoże (zrębki, torf kokosowy, drewienka),

miska na pokarm,

wodospad,

termometr, termostat.

Kameleon większość czasu spędza wysoko, zapewne na swoje ulubione miejsce wybierze konar drzewa. Powinien mieć także możliwość schowania się lub złożenia jaj.

Kameleon wymaga odpowiednich warunków cieplnych i wysokiej wilgotności powietrza. Koniecznie należy zakupić więc specjalną lampę grzewczą oraz drugą, z żarówką UVB. Stosowanie jej jest bardzo ważne - umożliwia zwierzęciu syntezę witaminy D 3 .

Właściwa temperatura powietrza dla najpopularniejszego kameleona jemeńskiego to 25 - 27 stopni Celsjusza w dzień (pod lampą 30 - 35 stopni i 20 - 24 stopnie Celsjusza w nocy. Aby zapewnić taką temperaturę, a jednocześnie nie narazić zwierzęcia na poparzenie, żarówka musi mieć specjalną osłonę.

Wilgotność powietrza w terrarium powinna wynosić 60 - 70%.

Kameleony nie będą piły z miski, jak inne pupile domowe. W naturze piją wodę, która spada – deszczówkę bądź ściekającą po liściach roślin. Dlatego musisz dbać o regularne zraszanie lokum kameleona, by mógł pić wodę ściekającą po jego ścianach.

Kameleony są właściwie wszystkożerne. Młode kameleony żywią się świerszczami i muszkami owocówkami, pokarm powinny dostawać kilka razy w tygodniu.

Podstawą diety dorosłych kameleonów powinny być żywe owady: świerszcze, mączniki, szarańcza, pasikoniki, drewnojady i karaczany. Urozmaicenie diety powinny stanowić zioła, warzywa i jabłka. Nigdy nie podajemy kameleonowi zerwanych czy zwiędłych liści - takich z pewnością nie zje.

Dorosły kameleon powinien otrzymywać pokarm 1 - 2 razy w tygodniu. Trzeba jednak pamiętać o stałej dostępności ściekającej z roślin lub po ściankach wody.

Najlepiej podawać miętę, melisę, bazylię, cykorię, rukolę i mlecz. Niezbędne jest również podawanie witamin i wapnia. Pokarm i witaminy należy podawać w odpowiednich dawkach, warto skonsultować je z weterynarzem – choroby kameleonów nie należą niestety do rzadkości.

Dlatego jeśli zauważysz, że kameleon jest osowiały, nie chce jeść, lub przestał zmieniać kolory i poszarzał, koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Leczeniem kameleona powinien zająć się lekarz weterynarii specjalizujący się w leczeniu zwierząt egzotycznych.

Młody kameleon jemeński to wydatek rzędu 60 - 100 zł, jednak miesięczny koszt utrzymania wyniesie dodatkowe 50 zł (koszt prądu, pokarmu, potrzebnych witamin).

Planując hodowlę kameleona już na start trzeba wydać od kilkuset do nawet 1000 zł, największym wydatkiem będzie oczywiście pokaźnych rozmiarów terrarium oraz lampy.

Kameleon jest pod ochroną. Fakt nabycia kameleona musisz więc zgłosić w odpowiednim wydziale ochrony środowiska starostwa powiatowego lub urzędu miejskiego.

Do rejestracji potrzebny jest dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, który potwierdza urodzenie zwierzęcia w hodowli lub certyfikat CITES, który otrzymasz od hodowcy. Rejestracja kameleona to koszt 26 złotych, musisz dokonać jej w czasie 14 dni od dnia zakupu.

Najpopularniejszym kameleonem spotykanym w domowych hodowlach jest kameleon jemeński, jednak cała lista gadów z rodziny kameleonowatych liczy około 200 gatunków. Do tych najbardziej znanych należą:

kameleon jemeński (jeden z największych, na głowie posiada charakterystyczny hełm, samce wybarwiają się bardzo intensywnie);

(jeden z największych, na głowie posiada charakterystyczny hełm, samce wybarwiają się bardzo intensywnie); kameleon lamparci (na grzbiecie posiada ostry, krótki grzebień, jest intensywnie wybarwiony);

(na grzbiecie posiada ostry, krótki grzebień, jest intensywnie wybarwiony); kameleon Jacksona (samce mają 3 rogi na głowie).

Artykuł powstał na podstawie tekstu Wioletty Góreckiej. Pierwotnie został opublikowany 12.08.2018.

Reklama

Dowiedz się więcej na temat hodowli gadów:

Jak założyć domową hodowlę gadów?

Bazyliszek - ciekawa jaszczurka do domowej hodowli. Jak ją prowadzić?

Gekony - charakterystyka domowych jaszczurek