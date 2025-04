Kameleon jemeński to jeden z największych gatunków kameleonów, chętnie wybierany do hodowli w domowym terrarium. Charakterystyczną cechą wyglądu tego gada jest wypustka na głowie, która nieco przypomina hełm.

Jeśli chcesz hodować kameleona jemeńskiego z uwagi na jego ciekawy wygląd, wybierz samca - jest intensywniej wybarwiony. Nie zniesie jednak towarzystwa drugiego samca w terrarium, będzie musiał żyć samotnie.

Choć kameleony są wszystkożerne, nie spodziewaj się, że będzie jadł ci z ręki. Kameleon jemeński to zwierzę lubiące spokój, bardzo przywiązuje się do swojego miejsca i raczej niechętnie daje się wyciągać z terrarium.

Kameleon jemeński żywi się żywymi owadami (głównie świerszczami), ziołami, owocami, dorosły nie pogardzi też małą myszką.

Kameleon jemeński potrzebuje także stałego dostępu do wody, ale nie napije się jej z miski, jedynie będzie spijał tę ściekającą po szybach terrarium lub z umieszczonych tam roślin.

Wszystkie zioła, które chcesz podać kameleonowi, wstawiaj rosnące w doniczkach - chętnie będzie je skubał, a zerwanymi liśćmi raczej wzgardzi.

Dorosłego kameleona jemeńskiego karmi się 1 - 2 razy w tygodniu, przy czym na jeden posiłek składa się nawet kilkanaście owadów.

Jakie owoce je kameleon jemeński?

Kameleonowi jemeńskiemu możesz podać:

winogrona,

jagody,

maliny,

truskawki,

jabłka,

gruszki.

Uwaga - pod żadnym pozorem nie wolno mu serwować owoców cytrusowych. Pamiętaj, żeby w ciągu 12-24 godzin usunąć resztki owoców, których zwierzak nie zjadł.

Terrarium dla kameleona jemeńskiego musi mieć odpowiednie wymiary - im wyższe, tym lepsze. Hodowcy najczęściej wybierają szklane terraria o wysokości minimum 100 cm - w takich gad czuje się najlepiej.

Koniecznie pamiętaj o właściwej wentylacji - sufit i 1 ściana mogą być zbudowane np. z drobnej siatki.

Do środka terrarium należy włożyć konar z dużą ilością liści, zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza. Przydadzą się zatem lampy (do dogrzewania i naświetlania, co jest konieczne do syntezy witaminy D3) oraz termometr i termostat.

Terrarium kameleona jemeńskiego trzeba regularnie czyścić, ale uwaga: nie wolno używać detergentów, którymi normalnie myjesz np. szyby.

Wewnątrz terrarium należy umieścić miskę z wodą, która w wyższej temperaturze będzie parować i nawilżać powietrze lub zainwestować w generator pary. Możesz też często spryskiwać terrarium, ale uważaj, by niepotrzebnie nie stresować zwierzęcia.

Kameleon może łatwo nabawić się awitaminozy - konieczna jest więc suplementacja witamin oraz naświetlanie żarówką UVB. O dobór witamin spytaj lekarza weterynarii specjalizującego się w leczeniu zwierząt egzotycznych. Pierwszym objawem braku witamin u kameleona jest widoczny problem z koordynacją - możesz np. zaobserwować, że ma on problemy ze wspinaniem się po gałęziach.

Kolejnym problemem mogą być odparzenia lub zmiany grzybicze na skórze - zazwyczaj dzieje się tak, gdy w terrarium panuje zbyt duża wilgotność. Optymalna wartość oscyluje w przedziale 70-80%.

Choroby kameleonów mogą wynikać zarówno z niewłaściwej opieki (w tym stresu), jak i obecności pasożytów.

Kameleony jemeńskie mogą żyć 7 lat, choć średnio dożywają 5.

Możesz hodować je parami (samca z samicą na czas godów) lub 2 - 3 samice w jednym dużym terrarium. Nigdy natomiast nie należy łączyć ze sobą samców.

Wpływ na długość życia kameleona jemeńskiego mają głównie warunki, w jakich jest hodowany oraz odpowiednia dieta. Zbyt tłusta może prowadzić do stłuszczenia wątroby. Z kolei nadmierny stres znacząco obniża odporność jaszczurki.

Wszelkie niepokojące objawy typu apatia, wymioty, brak apetytu należy konsultować z lekarzem weterynarii.

Zestresowany kameleon jemeński sprawia groźne wrażenie - nadyma się i wydaje dźwięk, który przypomina syczenie. Bardzo zdenerwowany może też ugryźć, zdarza się to jednak stosunkowo rzadko.

Cena młodego kameleona jemeńskiego dochodzi do 100 złotych, choć można trafić na okazy sprzedawane po 60 złotych.

Nierzadko zdarza się, że koszty utrzymania kameleona przerastają niedoświadczonego właściciela - dużym wydatkiem okazuje się zakup terrarium, wyposażenia, a przede wszystkim lamp.

Kameleon jemeński wymaga dogrzewania i doświetlania, co oczywiście zużywa prąd. Je rzadko, ale niemało, co także generuje koszty, na które lepiej przygotować się zawczasu.

Zdecydowanie większym wydatkiem będzie zakup terrarium - nawet kilkaset złotych, a także potrzebnego wyposażenia - zapłacisz drugie tyle.

Po zakupie trzeba złożyć specjalny wniosek w wydziale ochrony środowiska urzędu miejskiego lub starostwa powiatowego i zarejestrować zwierzę. Opłata skarbowa wynosi 26 złotych. Na złożenie wniosku masz 14 dni od dnia zakupu.

