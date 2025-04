Gdy myślimy o wyborze psa, warto wziąć pod uwagę wskazówki, które dają nam osoby pracujące na co dzień z czworonogami. Ostatnio pisałyśmy o trenerce psów, która pod żadnym pozorem nie wzięłaby 3 ras pod swój dach. Teraz inna kobieta postanowiła nas przestrzec. Ta pani jest weterynarzem i nigdy nie przygarnęłaby 5 ras psów. Zobacz, jakie to czworonogi i z jakiego powodu nie nadają się do życia w domu – zdaniem tej kobiety.

"Jestem weterynarzem i nigdy w życiu nie chciałabym mieć tych 5 psów"

Portal thesun.co.uk dotarł do nagrania tiktokerki @exotic.pet.vet. Kobieta na co dzień pracuje jako weterynarz i zdradziła, jakich 5 ras psów nigdy nie przygarnęłaby pod swój dach.

Jestem weterynarzem i nigdy w życiu nie chciałabym mieć tych 5 psów – mówi na początku nagrania.

Tych 5 psów kobieta w życiu by nie przygarnęła:

husky,

jamnik,

dog niemiecki,

goldendoodle,

buldog.

Zobacz, jakie są argumenty tej kobiety.

Weterynarz wskazuje 5 problematycznych ras psów

Tiktokerka swoją listę rozpoczęła od końca. Na miejscu 5 znalazł się husky. Jest to bowiem psiak, który uwielbia zimno i nie przepada za mieszkaniem w ciepłym klimacie. Oprócz tego potrzebuje dużo ruchu i większość ludzi nie jest w stanie zapewnić mu wystarczającej aktywności. To jedna z tych ras psów, którą kochają Polacy, ale ona jest z nami nieszczęśliwa – właśnie ze względu na nieodpowiednie warunki do życia.

Numer cztery może się wydawać zaskakujący. To bowiem popularny i doskonale nam znany jamnik. Jest to jednak psiak kosztowny w utrzymaniu – zwłaszcza wtedy gdy zachoruje. Wszystko przez długie plecy, które sprawiają, że jest podatny na choroby krążka międzykręgowego. A wówczas leczenie i rehabilitacja psiaka może być bardzo kosztowna.

Kolejnym psem na liście pani weterynarz jest dog niemiecki. Ta rasa niestety żyje krótko i zaczyna chorować już na wczesnym etapie swojego życia.

Kobieta negatywnie wypowiada się także na temat popularnej ostatnio krzyżówki – goldendoodle. Te psiaki mają nieprzewidywalny temperament, a do tego bardzo lnieją i wymagają odpowiedniej pielęgnacji.

Na końcu weterynarz wymieniła buldogi. Nie jest tajemnicą, że te psiaki mają problemy z oddychaniem, a za tym idą choroby układu oddechowego, innych narządów oraz – tak jak w przypadku jamników – krążka międzykręgowego. Dlatego też żyją bardzo krótko.

Zobacz cały film tiktokerki. Zgadzasz się z jej opinią?

Źródło: thesun.co.uk/TikTok.com, @exotic.pet.vet

