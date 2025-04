Diana to cudowna sunia, która przeżyła największą traumę na świecie. Musiała bowiem przeboleć śmierć swojego człowieka. Z dnia na dzień jej świat się zawalił, w dodatku trafiła do schroniska, w którym nie potrafi się odnaleźć. Nie wie, co się dzieje, tęskni i czeka na kogoś, kto ją pokocha. Zobacz, jak możesz jej pomóc.

Jej ukochany człowiek umarł, a ona została sama

Na instagramowym profilu Fundacja Jedno Serce Nie Da Rady pojawił się wpis, który wyciska nam łzy z oczu. Jest w nim bowiem filmik, na którym widzimy cudowną 4-letnią sunię. Psinka biega, co chwilę spoglądając, czy jest obok niej człowiek. Wie bowiem doskonale, że w każdym momencie może go zabraknąć, nauczona doświadczeniem.

Dianie zawalił się świat. Jej serce rozpadło się na milion kawałków. Jej ukochany człowiek, w którego była wpatrzona, umarł, a ona trafiła do gminnej przechowalni – czytamy w opisie nagrania.

Diana do ostatnich dni swojego pana była mu wierna. Bardzo go kochała i tym bardziej nie jest w stanie pojąć, dlaczego nagle została sama. Szuka człowieka, który pokocha ją równie mocno. Jest inteligentna, wykastrowana i bardzo ruchliwa, co należy wziąć pod uwagę, decydując się na adopcję.

Sam zobacz, jaki to cudowny psiak.

Diana czeka na adopcję

Im dłużej sunia jest w schronisku, tym bardziej tęskni za człowiekiem. Każdy z nas może jej pomóc. Jeśli jesteś zainteresowany adopcją, skontaktuj się ze schroniskiem pod numerem telefonu: 600 115 377. A jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić jej domu, udostępnij post na jej temat. Im więcej ludzi go zobaczy, tym większe szanse, że Diana znajdzie kochający dom.

- Piękna. Oby znalazła domek. - Udostępniajmy, niech sunieczka znajdzie swojego człowieka. - Pies nie powinien tak cierpieć – piszą komentujący.

Trzymamy mocno kciuki za Diankę. Swoje już wycierpiała. Teraz czas na to, aby znalazła kochający dom, w którym spędzi resztę życia.

Źródło: Facebook.com, Fundacja Dla Zwierząt Jedno Serce Nie Da Rady/Instagram.com, @jednoserceniedarady

