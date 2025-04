Czy nie rozczula was widok słodkiego jamnika, biegnącego ile sił w krótkich łapach? Z pewnością wiele osób pozostaje pod jego nieodpartym urokiem - świadczy o tym ogromna popularność tej rasy. Jamnik może mieszkać nawet w małym mieszkaniu, jest niezwykle towarzyski i bezgranicznie przywiązuje się do właściciela. Co jeszcze musisz wiedzieć o tym uroczym psiaku? Poznaj charakterystykę jamnika!

Wygląd jamnika

Jamniki występują w 3 rozmiarach - możemy spotkać miniaturowe, królicze oraz standardowe. Psy tej rasy dzieli się też ze względu na rodzaj sierści - są to okazy długowłose, krótkowłose oraz szorstkowłose.

Najbardziej charakterystyczną cechą wyglądu jamników jest fakt że są niziutkie, ale długie ;-) Waga największej odmiany, czyli jamnika standardowego, nie powinna przekraczać 10 kg. Ta rasa charakteryzuje się różnymi odcieniami umaszczenia - nie może jednak być one czystobiałe ani czarne.

Temperament jamnika

Jamniki to psy ruchliwe, inteligentne i bardzo radosne - w większości przypadków wręcz żywiołowe. Wytresować je jednak niełatwo! Są naprawdę uparte i bywają przekorne. Potrafią jednak zmiękczyć serce właściciela dosłownie w kilka sekund, bo są lojalne, przywiązane i zakochane w swoim panu. Jamniki są towarzyskie, ale nie spoufalają się z obcymi, a czasem potrafią być wobec nich agresywne. Kiedy ukochani domownicy są w niebezpieczeństwie, jamnik potrafi być skutecznym psem obronnym.

Jeśli jamnik nie będzie poddawany tresurze, może stać się wprost nieznośny - na każdym kroku okazywać swoje humory i atakować obcych (w szczególności dzieci). Wytresowany jamnik stanie się jednak wiernym towarzyszem najmłodszych! Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, ten psiak szczeka naprawdę donośnie. Jeśli się zdenerwuje, na pewno usłyszą to wszyscy sąsiedzi ;-)

Jamniki są bardzo odważne. Cechuje je też zaradność - prawdziwe z nich łakomczuchy, więc uwielbiają grzebać w śmietnikach, wytrwale poszukiwać resztek jedzenia, a nawet żebrać przy stole. Psy tej rasy odznaczają się ciekawą mimiką. Z ich pyszczka da się zawsze wyczytać całą gamę emocji, co czasem bywa zgubne - jamniki są świetnymi aktorami i potrafią świetnie udawać!

Pielęgnacja jamnika

Trzeba uważać, aby jamnik nie zamienił się w pociesznego grubaska na krótkich łapach. Niestety, psy tej rasy są bardzo łakome, a przy okazji mają duże tendencje do tycia, co może stać się bardzo niebezpieczne dla ich zdrowia. Samce bywają nadpobudliwe seksualnie, co może być krępujące, gdy nagle postanowią symulować kopulację z nogą ważnego gościa ;-)

Jamniki lubią ciepło, często można więc natrafić na nieoczekiwanego towarzysza pod kołdrą. Psy tej rasy miewają skłonności do dyskopatii, dlatego nie należy nadmiernie obciążać ich kręgosłupa, np. często dopuszczając do chodzenia po wielu schodkach.

