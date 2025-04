Czy naprawdę chcesz mieć szczeniaka?

Dobrze się nad tym zastanów. Czy to dobre rozwiązanie dla Twojej rodziny? Szczeniak w domu to odpowiednik ludzkiego dwulatka: wszędzie wejdzie, wszystko bierze do pyszczka. Szczeniaki lubią gryźć wszystko, co im wpadnie w ząbki, i jeśli nie zapewnisz im dostatecznej ilości zabawek, będą gryzły, cokolwiek znajdą. Trzeba wiele czasu i dyscypliny, by nauczyć szczeniaka czystości: trzeba wyprowadzać go wcześnie rano, potem kilkukrotnie w ciągu dnia i późnym wieczorem; trzeba nieustannie

mieć go na oku, by zapobiec wypadkom. Szczeniak potrzebuje też szkolenia i socjalizacji, ponieważ jeśli dorośnie, nie wiedząc, jakie zachowania są akceptowane, a jakie nie, sam zacznie dyktować reguły. Może Cię rozczulać szczeniak śpiący z Tobą na kanapie lub w łóżku albo skaczący na Ciebie przy powitaniu, jednak nie zdziw się, kiedy spotkasz się z oporem, próbując oduczyć tych zachowań dorosłego psa.

Korzyści z wzięcia dorosłego psa

Jeśli bierzesz do domu dorosłego psa, to oczywiście omija Cię uroczy okres jego szczenięctwa. Jednak w zamian zyskujesz coś innego: dorosłe psy są na ogół spokojniejsze, zwykle są już nauczone czystości, mają pewne nawyki, a ludzie często mówią, że stwarzają wrażenie, jakby były wdzięczne za to, że znalazły nowy dom, w którym otoczone są dobrą opieką i miłością. Biorąc dorosłego psa ze schroniska, fundacji czy od poprzedniego właściciela, najczęściej po prostu ratujesz mu życie — możesz więc być dumny z dobrego uczynku. Oczywiście dorosły pies ma już swoje nawyki wynikające z dotychczasowych doświadczeń, jednak wbrew popularnemu powiedzeniu również starszego psa możesz nauczyć nowych sztuczek. Jeśli potraktujesz sprawę przygarnięcia dorosłego psa równie poważnie, jak zrobiłbyś to w przypadku kupna szczeniaka, to masz szansę na znalezienie przyjaciela, który w pełni będzie odpowiadał Twoim potrzebom.

Przygarnięcie dorosłego psa nie musi wcale oznaczać wizyty w najbliższym schronisku i przygarnięcie jakiejś ledwo żywej psiej biedy (chociaż niech błogosławieni będą ci, którzy tak zrobią!). Z łatwością możesz znaleźć dorosłego psa, rasowego lub mieszańca, z ogłoszenia lub za pośrednictwem fundacji zajmującej się pomocą bezdomnym zwierzętom. Niektóre z nich zajmują się ratowaniem psów określonych ras.

Za i przeciw

Szczeniak

Za:

• Uroczy.

• Lubi się bawić.

• Lubi pieszczoty.

• Mocno przywiązuje się do człowieka i łatwo jest ustalić hierarchię stada.

Przeciw:

• Trzeba go nauczyć czystości, potrzebuje socjalizacji i szkolenia posłuszeństwa.

• Trzeba przecierpieć okres gryzienia wszystkiego i dorastania.

Pies dorosły

Za:

• Jest już nauczony czystości, a jeśli nie, to można to zrobić w łatwy sposób.

• Zazwyczaj nie wymaga tyle szkolenia.

• Lubi się bawić, jest aktywny.

• Dobrze nadaje się dla pracujących par i samotnych osób.

Przeciw:

• Ominie Cię uroczy okres szczenięctwa.

• Może mieć już utrwalone złe nawyki.

Zanim zdecydujesz się na szczeniaka lub dorosłego psa, dobrze się ad tym zastanów, żebyś później nie żałowała swojej decyzji.