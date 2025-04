Jakie zwierzęta robią zapasy na zimę? Większość zapada w sen zimowy i nie musi zdobywać pokarmu zimą. Jednak sporo zwierząt nie hibernuje, dlatego muszą szukać pokarmu podczas zimowych dni lub… gromadzić go już jesienią.

Zwierzęta takie jak niedźwiedzie, gromadzą pokarm “we własnym brzuchu” – jedzą bardzo dużo jesienią, dzięki czemu mogą zapaść w sen zimowy i nie potrzebować wówczas pokarmu. Inne gatunki raczej przechowują jedzenie w swoich norkach lub w drzewach.

Spis treści:

Dla wiewiórek sierpień i wrzesień to prawdziwy raj, jeśli chodzi o gromadzenie jedzenia. Zbierają one owoce, orzechy, grzyby, a także żołędzie i pączki drzew. Mogą gromadzić także niewielkie owady. Wszystko to zanoszą do dziupli, wyłożonych w całości mchem. Dzięki temu mogą mieć zapasy na najgorsze tygodnie zimy. Czasem zakopują np. orzechy w ziemi i o tym zapominając, przez co wiosną kiełkują drzewa.

fot. Jakie zwierzęta gromadzą zapasy na zimę: wiewiórki/Adobe Stock, Elena

Susły co prawda zapadają w sen zimowy, jednak mimo to gromadzą zapasy. Najczęściej do swoich norek zanoszą zielone części roślin, a także nasiona i niektóre małe owady. Większość tych zapasów susły zjadają jeszcze przed zimą. Gromadzą w ten sposób tkankę tłuszczową, która pozwala im przetrwać zimową hibernację. Zwykle sen zimowy susła trwa 6 miesięcy.

fot. Jakie zwierzęta robią zapasy na zimę: susły/Adobe Stock, vika33

Bobry gromadzą zapasy na zimę, a następnie chowają je pod wodą i przytwierdzają do zbudowanych tam. Najczęściej są to kory drzew i pędy roślin (bardzo lubią lilie wodne). Bobry nie zapadają w zimowy sen, więc gromadzą sporo pokarmu, aby przetrwać najzimniejszy okres w roku. Gromadzą też łodygi i gałązki, które także służą im jako pokarm.

fot. Jakie zwierzęta gromadzą zapasy na zimę: bobry/Adobe Stock, Jillian

Dzięcioły chowają zapasy zimowe w drzewach. Czasem są w stanie zapełnić żołędziami powierzchnię całego drzewa. Drążą w nim płytkie dziurki, a następnie wtykają do nich żołędzie. Co ciekawe, dzięcioły “przekazują” swoje drzewa dzieciom, aby i one mogły gromadzić w nim zapasy, a następnie przekazać je swoim dzieciom.

fot. Jakie zwierzęta gromadzą zapasy na zimę: dzięcioły/Adobe Stock, Steve Cukrov

