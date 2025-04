Jakie ryby mogą być razem w akwarium? Stwórz bezpieczne akwarium wielogatunkowe

Żeby stworzyć akwarium wielogatunkowe, należy przestrzegać określonych zasad doboru ryb i roślin. Rybki do akwarium towarzyskiego o pojemności ok. 15 litrów, to np. drobniczka jednodniówka, okończyka moczarowego oraz krewetka. W przypadku akwarium 30 litrowego, sprawdzi się neon smukły i razbora karłowata.