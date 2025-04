Wiosenny powrót ptaków to ważne wydarzenie - zwiastuje nadejście prawdziwej wiosny. Chociaż ptaki nie mają kalendarza, co roku dokładnie wiedzą, kiedy powrócić do kraju. Widok lecącego bociana czy dzikich gęsi już przed wiekami był znakiem, że sroga zima odchodzi w niepamięć i wkrótce pogoda się poprawi. A naturalny rytm następujących po sobie pór roku, miał wtedy o wiele większe znaczenie, niż ma współcześnie.

Warto wiedzieć, że podczas wiosennych wędrówek, ginie nawet 40-50% ptaków. To, co dla nas jest często jedynie miłym zwiastunem najpiękniejszej pory roku, dla zwierząt bywa często walką o przetrwanie.

Ptaki, które przylatują na wiosnę do Polski

Już przedszkolaki wiedzą, że wiosną do Polski przylatują bociany - to chyba najbardziej znany gatunek wędrowników, który pod koniec lata swoim odlotem zwiastuje rychłe nadejście jesieni, a gdy kończą się zimowe miesiące, zapowiada wiosnę. Wiosenna podróż bocianów trwa ok. 2 miesiące. To ciekawostka, bo jesienna eskapada zabiera im zazwyczaj ok. 3. Wszystko dlatego, że wiosną śpieszą się one o wiele bardziej, aby szybsze ptaki nie zajęły ich zeszłorocznych gniazd.

Jako pierwsze wracają jednak żurawie - często pojawiają się już w lutym. Według staropolskich przesądów, im wcześniej wracają, tym cieplejsza będzie wiosna i upalniejsze lato. Potem do Polski przylatują dzikie gęsi. Widok gęsich kluczy na niebie zawsze budzi sentyment.

fot. Żuraw/Adobe Stock

Wiosną przylatują do Polski również skowronki i szpaki. Co ciekawe, te drugie zawsze wysyłają najpierw pojedynczych przedstawicieli, aby sprawdzili, czy rzeczywiście można już powrócić do kraju - np. czy ziemia rozmarzła na tyle, żeby dało się w niej odszukać owady. Dopiero później do Polski przylatują całe stada szpaków.

W marcu wracają jaskółki. Z tymi ptakami związane jest przysłowie - jedna jaskółka wiosny nie czyni. Zazwyczaj jednak przylot jaskółek zwiastuje znaczne ocieplenie i w powietrzu czuć przedwiośnie. Te ptaszki zapowiadają nie tylko wiosnę, ale również... pogodę. Gdy zbiera się na deszcz, latają nisko. Wszystko dlatego, że podążają za owadami, które próbują uchwycić w locie.

fot. Jaskółka/Adobe Stock

W kwietniu przylatują szpaki, pliszki i czajki. Najpóźniej wracają wilgi i jerzyki - często pojawiają się dopiero w maju.

