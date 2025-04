Choć klimat się zmienia i w ostatnich latach zimy nie są zbyt srogie, a śniegu raczej jest jak na lekarstwo, ptaki i tak mogą mieć trudności ze zdobywaniem pożywienia. Zimą staraj się pamiętać o ich dokarmianiu, częstując je przysmakami na podwórkach czy balkonach. Jakie ptaki przylatują do karmnika? Na to pytanie trudno znaleźć uniwersalną odpowiedź. Na moim podwórku najczęściej dożywiają się sikorki i sroki, z kolei u sąsiadów regularnie stołują się wróble i gile. Jednak gości w karmniku może być więcej.

Reklama

Spis treści:

Sikorki to jedne z najczęstszych gości w karmnikach. W Polsce popularnie występuje 7 odmian sikory. To z natury bardzo towarzyskie ptaki, więc kiedy już zaczniesz je dokarmiać, na pewno zaproszą znajomych i wspólnie będą odwiedzać twój karmnik. Nie zapominaj więc o regularnych dostawach pokarmu, aby ptaszki nie były zawiedzione. Latem sikorki chętnie korzystają z budek lęgowych.

Sikorki najchętniej sięgają po pestki słonecznika oraz niektóre owoce. Lubią także wyzwania, dlatego możesz zaserwować im także pestki w łupinach, które same sobie otworzą. W karmniku wyposażonym w różnego rodzaju pestki sikorki będą miały prawdziwe używanie. Sikorki, ale także sroki i dzięcioły, chętnie sięgają też po kule tłuszczowe.

fot. Jakie ptaki przylatują do karmnika: sikorka/Adobe Stock, Soru Epotok

Gile zimą wyjątkowo rzucają się w oczy z racji swoich jaskrawoczerwonych brzuszków. Chociaż to ptaki typowo leśne, często odwiedzają też parki, ogrody i sady w poszukiwaniu pożywienia. Raczej nie żyją w lasach liściastych - preferują te iglaste lub mieszane. Jeśli mieszkasz blisko lasu lub parku, możesz mieć pewność, że gile odwiedzą twój karmnik, jeśli zauważą w nim smakołyki. Chętnie sięgają po nasiona i pączki drzew.

fot. Jakie ptaki przylatują do karmnika: gil/Adobe Stock, Tobias Kuhl

Rudziki to malutkie, ciekawskie ptaszki, które sprawiają wrażenie bardzo wesołych. Mało kto jednak wie, że pomimo swojego sympatycznego wyglądu, samczyki potrafią zaciekle walczyć. Co ciekawe, te bardziej wojownicze osobniki, atakują nawet czerwone kawałki tkanin. Rudzik żyje w wilgotnych lasach, a także parkach i ogrodach. W karmniku rudzika nie powinno zabraknąć nasion i pestek, ale te urocze ptaszki uwielbiają także kawałki jabłek, gruszek, śliwek, rodzynki i suszone jagody. Owoce to dla nich prawdziwy przysmak.

fot. Jakie ptaki przylatują do karmnika: rudzik/Adobe Stock, Micha

Chyba nie istnieją osoby, które nie znałyby poczciwych wróbelków. Można je spotkać dosłownie wszędzie - żyją nawet w największych miastach, gdzie raczej nie zapuściłaby się nawet najodważniejsza sójka czy gil.

Gdy wróble znajdą pożywienie, głośno ćwierkają, aby zawiadomić swoich kompanów. Co ciekawe, samotnie nie rozpoczynają ucztowania - czekają, aż pojawi się reszta stadka. Podobnie, jak reszta ptaków, wróble uwielbiają pestki, nasiona oraz niewielkie, suszone owoce.

fot. Jakie ptaki przylatują do karmnika: wróbel/Adobe Stock, Henryk Olszewski

Sroka nazywana jest miejskim rozbójnikiem, a także złodziejem (podobno lubi kraść błyskotki). Kiedy raz zauważy, że karmnik w ogrodzie czy na balkonie regularnie się napełnia, będzie go okupować przez wiele miesięcy - także wiosnę i latem. Nie zapomni też powiadomić swoich ptasich znajomych. Sroki są też dużymi ptakami, dlatego jeśli zjawią się przy twoim karmniku, trzeba będzie częściej uzupełniać w nim pokarm.

Sroki są dość głośnymi i - jak się okazuje - leniwymi ptakami. Jeśli mają w karmniku pestki w łupinkach i bez, potrafią rozrzucać je po podwórku lub balkonie i chwytać tylko te rozłupane. Kiedy w karmniku jest już pusto, w ramach ptasiej zemsty zdarza im się rozgrzebywać ziemię w donicach. Dokarmiając sroki, miej na uwadze fakt, iż będą urządzać sobie głośne kolegia pod twoimi oknami wczesnym świtem. Są łobuzami, niemniej jednak osobiście nie potrafię odmówić im smakołyków.

fot. Jakie ptaki przylatują do karmnika: sroka/Adobe Stock, NickVorobey.com

Wśród gatunków ptaków, które najczęściej przylatują do karmnika, nie wolno zapominać o sójce. Wbrew pozorom, wcale nie wybiera się ona za morze, za to chętnie wypatruje przysmaków w naszych zimowych ogrodach. Sójka robi jednak własne zapasy - co roku w październiku zbiera żołędzie i skrzętnie je ukrywa, aby przetrwać zimowe miesiące. Z karmników chętnie zabiera nasiona oraz orzechy.

fot. Jakie ptaki przylatują do karmnika: sójka/Adobe Stock, Anna

Dzwońce to chyba najwięksi zimowi fani słonecznika. Możesz wysypać do karmnika ten łuskany lub w łupinkach. Co ciekawe, dzwońce zupełnie nie są towarzyskie. Najczęściej zdarza się rywalizować z innymi ptakami o najlepsze kąski - raczej nie lubią między sobą współpracować.

Jeśli więc do twojego karmnika przylatują dzwońce, postaraj się umieścić pestki w kilku miejscach. Nie muszą to być specjalne drewniane karmniki - wykorzystaj miseczki lub płaskie doniczki albo karmidełka dostępne w sklepach.

fot. Jakie ptaki przylatują do karmnika: dzwoniec/Adobe Stock, J.C.Salvadores

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 07.12.2021

Czytaj także:

Reklama

Jakie ptaki przylatują na wiosnę do Polski?

Zwierzęta, które budzą się wiosną