To gryzoń pochodzący z Ameryki Południowej, którego zabarwienie jest najczęściej brązowe z możliwymi przejaśnieniami na sierści. Z wyglądu ma cechy zbliżone do chomika, myszoskoczka oraz szynszyli. Mierzy od 12 do 20 cm z wykluczeniem ogona.

Sam ogon potrafi mierzyć do około 17 cm. Przeciętnie koszatniczki ważą do 300 g, co sprawia, ze to niewielkich rozmiarów zwierzątko. Występują także w umaszczeniu piaskowym, czarnym lub niebieskawym. Charakterystycznym jest aguti – to kolor najczęściej spotykany u gryzoni dzikich. Ich ogon jest pokryty sierścią o delikatnej strukturze. Jest zakończonym zwiększoną ilością futerka przypominającego pędzelek.

fot. Adobe Stock

Koszatniczki to coraz popularniejsze zwierzątka domowe, które muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki, aby móc prawidłowo się rozwijać.

Ich cena waha się w granicach od 35 zł do nawet 90 zł, w zależności czy kupujemy od osoby prywatnej, hodowli czy sklepu zoologicznego. Ich utrzymanie nie jest kosztowne i wymagające, co sprawia, że są praktycznie pod tym względem dla każdego hodowcy.

Najlepszym wyborem będzie wielopoziomowa klatka, zapewniająca przestrzeń i swobodę ruchu. Ze względu na ich zamiłowanie do przegryzania elementów konstrukcji, skuteczniejszym wyborem będzie ta, zbudowana ze szkła. Plastikowe i drewniane mogą być rozwiązaniem niezwykle krótkotrwałym.

Wypełnienie takiej klatki powinno stanowić siano, trociny lub brykiety. Nie wolno zapomnieć o gałązkach jabłoni, gruszy lub lipy, które będą służyły jako "przyrząd" do ścierania siekaczy.

Kolejnym ważnym elementem jest specjalny piasek, który ma zadanie pielęgnacyjne. Włóż go 2-3 razy w tygodniu w pojemniczku do klatki na około 30 minut, aby koszatniczka mogła oczyścić w nim futerko.

fot. Adobe Stock

Najistotniejsze jest, aby dieta koszatniczek była uboga w węglowodany i tłuszcz. Ich wysoka wrażliwość na cukier powoduje skłonności do cukrzycy, która jest jedną z najczęstszych chorób tych gryzoni.

Dodatki w postaci suszonych owoców, orzeszków, suszonych buraków i marchewki powinny zostać ograniczone do minimum i traktowane jako smakołyk lub nagroda za wykonanie zadania.

Siano, zioła oraz suszona zielenina jest główną bazą diety tych zwierząt. W szczególności przysmakiem są liście malin czy porzeczek. Możesz sięgać także po gotową karmę dla koszatniczek, dostępną w sklepie zoologicznym.

Zjawisko koprofagii jest dość częste i całkowicie normalne. To zachowanie pozwala koszatniczkom uzupełnić niedobory witamin, takich jak witamina B i K.

Choroby, które dotykają te gryzonie, to m.in. cukrzyca, pasożyty, urazy lub złamania kończyn, guzy czy biegunka.

Cukrzyca

Cukrzyca u koszatniczki spowodowana jest zbyt dużą ilością cukru w diecie. Zwierzę, które ma cukrzycę bardzo dużo pije wody i oddaje więcej moczu. Najprostszym sposobem zapobiegania cukrzycy jest karmienie tych zwierząt pokarmami bez dodatku cukru.

Pasożyty

Jeżeli zauważysz, że twój osobnik często się drapie, a na skórze pojawiają się łyse miejsca wówczas prawdopodobnie koszatniczka zaraziła się pasożytami. Jest to możliwe, gdy miała kontakt z innymi osobnikami lub innymi zwierzętami, np. szczurami. Koniecznie udaj się wówczas do weterynarza.

Urazy

Jeżeli masz większą liczbę osobników wówczas może niekiedy dochodzić między nimi do bójek, w wyniku takiego działania może dojść do urazu. Najczęściej po kilku dniach zwierzątko samo wraca do formy jednak niekiedy niezbędna jest porada lekarza.

Złamania

U koszatniczek dochodzi też niekiedy do złamań kończyn, powodem tego są najczęściej źle wykonane skoki. Gdy do tego dojdzie zwierzę próbuje odciążyć uszkodzoną kończynę, gdyż stanie na niej wywołuje ból. Wizyta u lekarza w takim przypadku jest wskazana.

Kończyna koszatniczki będzie zrastała się ok. 1 miesiąca. W miarę możliwości usuń na ten czas z klatki drabinki czy konary, by nie próbowała ponownie skoków.

Guzy

U starszych osobników mogą pojawić się różnego rodzaju guzy. Najczęściej nie są one złośliwe. Powodem ich powstania jest osłabiony układ odpornościowy koszatniczek, które pochodzą z miotów osobników spokrewnionych ze sobą. W tym wypadku konieczne jest leczenie operacyjne.

Biegunka

Gdy zauważysz, że twój gryzoń zamiast bobków oddaje luźny stolec prawdopodobnie ma biegunkę. Jest to dolegliwość dosyć częsta. Pojawia się gdy koszatniczka zje zbyt dużo sałaty lub owoców prawdopodobnie pryskanych. Wówczas ogranicz jej dietę do ziaren i siana. Po kilku dniach zwierzątko powinno wrócić do zdrowia.

