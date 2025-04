Pies, który z założenia ma mieszkać na powietrzu musi mieć koniecznie solidną, ciepłą budę z dobrego materiału izolacyjnego, najlepiej z płyty drewnianej lub wiórowej. Aby dobrze chroniła przed zimnem, powinna mieć podwójne ściany z materiałem izolacyjnym w środku (np. styropianem). Między podłogą, a ziemią należy umieścić warstwę papy, która zabezpieczy legowisko przed wilgocią. Aby uchronić psa przed reumatyzmem, zapaleniem pęcherza lub nerek trzeba wymościć budę słomą i dodatkowo ułożyć w niej ciepłą derkę. Buda spełni swoje zadanie tylko wtedy, jeśli jej wielkość będzie dostosowana do rozmiaru psa. W zbyt małej zwierzę nie może się swobodnie poruszać, ani rozciągnąć, z kolei w zbyt dużej nie jest w stanie utrzymać ciepła wydzielanego przez organizm. Otwór wejściowy też nie powinien być zbyt duży, bo ucieka przez niego ciepło. Wystarczy taki, by pies mógł swobodnie wejść do środka. Zimą dobrze jest zawiesić w otworze kawałek materiału, który będzie chronił jej wnętrze przed wiatrem i utratą ciepła. Budę ustawmy tyłem do strony nawietrznej w miejscu osłoniętym od śniegu i deszczu.

Dopasuj budę do psa - sprawdź rozmiary

Pies o wysokości w kłębie 46-60 cm (bokser, chow-chow) powinien mieć budę o wymiarach: dł. 75 cm. wys. 55 cm szer. 50 cm

Pies o wysokości 61 - 80 cm (owczarek, rottweiler, hovawart) powinien mieć budę o wymiarach: dł. 130 cm. wys. 95 cm szer. 70 cm

Pies o wysokości powyżej 80 cm (dog niemiecki, wilczarz irlandzki) powinien mieć budę o wymiarach: dł. 160 cm. wys. 115 cm szer. 85 cm

Zadbaj o dodatkowe udogodnienia

Świetnym rozwiązaniem jest dobudowanie przedsionka (wystarczy dach bez ścian bocznych), który będzie dodatkowo chronił psa przed złą pogodą, a latem zapewni cień na zewnątrz budy. Sama buda także może składać się z dwóch części: sieni i części sypialnej. Wówczas pies, w zależności od pogody może wybrać najwygodniejsze dla siebie miejsce. Mocny, płaski dach budy może służyć jako dodatkowe miejsce do leżenia na wolnym powietrzu. Pies powinien mieć zapewnione w pobliżu budy ocienione miejsce, w którym znajdzie wytchnienie w upalny dzień. Pamiętaj, by pies miał zawsze dostęp do świeżej wody. Przed budą zawsze powinna stać miska pełna świeżej, czystej wody!

Ceny bud wynoszą od 120 zł do ponad 1000 zł.

