W warunkach domowych zwierzęta są w pełni uzależnione od tego, co dostaną od swoich właścicieli. Żyjąc na wolności instynktownie dobierają potrzebne dla siebie składniki. Szczególnie ważne jest dostarczanie naszemu podopiecznemu pełnowartościowego pokarmu, zawierającego wszelkie wartości odżywcze w odpowiednich dla niego proporcjach.

Jak karmić chomika? Podstawą jest pełnoporcjowa karma dobrej jakości. Pamiętaj również, że każdy gatunek chomika ma nieco inne zapotrzebowanie na bilans składników. Chomiki dżungarskie są bardziej podatne na cukrzycę, dlatego w ich przypadku słodkie przekąski trzeba podawać z rozwagą.

Jak żywić chomika? Podstawa to dobrej jakości karma!

Podobnie jak w przypadku człowieka, jeśli podstawowe posiłki pokryją dzienne zapotrzebowanie na wszystkie składniki, dodatkowa suplementacja nie będzie potrzebna. Pełnoziarnista, jak najbardziej naturalna karma, zapewni zwierzątku wszystko to, co najpotrzebniejsze.

Podstawą prawidłowego żywienia jest różnorodność. Głównym elementem diety chomika powinny być ziarna pszenicy, żyta, owsa i prosa. W sklepach zoologicznych dostępne są gotowe mieszanki. Wybieraj te z najbardziej naturalnym składem, tj. bez dodatku kolorowych chrupek i granulatu. Można porównać je do fast - foodów w ludzkim menu. Ładnie wyglądają i może są smaczne, jednak nie wnoszą do diety niczego wartościowego, za to mogą przynieść sporo szkód.

Najlepsze jakościowo karmy dostępne są w internetowych sklepach zoologicznych. Choć karmy składają się zwykle z mieszanki ziaren, lepiej samodzielnie nie przygotowywać karmy - trudno samemu opracować odpowiedni bilans. Mimo dobrych chęci, można w ten sposób narazić zwierzaka na niedobory lub otyłość.

Dietę chomika możesz urozmaicać zdrowymi dodatkami, takimi jak nasiona lnu, siemię lniane, orzechy, pestki dyni czy płatki owsiane. Nigdy nie podawaj chomikowi żywności przetworzonej, z dodatkiem soli, cukru i przypraw. Najlepsze przekąski to te najbardziej naturalne! W naturze przecież żadne zwierzę nie znajdzie chemicznie poprawionej żywności...

Jeśli nie jesteś pewna, co możesz podać chomikowi, w sieci bez problemu znajdziesz listę żywieniową dla chomika, z zaznaczonymi odpowiednio właściwymi i zakazanymi przekąskami!

Żywienie chomika - warzywa i owoce



Chomiki chętnie jedzą świeże owoce i warzywa. Można podawać je codziennie w niewielkich ilościach. Zwierzęta te mają skłonność do magazynowania pokarmu (stąd stwierdzenie o "chomikowaniu" w odniesieniu do osób lubiących gromadzić zapasy), dlatego szczególnie istotne jest regularne usuwanie niezjedzonych resztek, aby nie rozłożyły się ukryte w zakamarkach klatki.

Chomik swoją spiżarnię tworzy najczęściej w kąciku domku, w którym mieszka.

Owoce i warzywa przed podaniem trzeba dokładnie umyć, a najlepiej obrać ze skórki. Chomiki uwielbiają marchewkę, selera, buraki, jabłka. Jadłospis można uzupełnić o suszone zioła takie jak: pokrzywa, mniszek lekarski i mięta oraz liście drzew owocowych.

Chomika nie można karmić sałatą (wiąże zbyt dużo metali ciężkich i innych zanieczyszczeń), surowymi ziemniakami, cebulą, kapustą, fasolą, owocami cytrusowymi, kiwi, awokado, czosnkiem, bakłażanem i morelami. Zawierają one szkodliwe substancje, mogące powodować wzdęcia i biegunki, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć w męczarniach...

Żywienie chomika - rola białka



Chomiki są zwierzętami wszystkożernymi, dlatego w ich dieta powinna być wzbogacona o niewielkie ilości białka pochodzenia zwierzęcego. Może być to odrobina jajka, suszonych robaków (najlepsze są larwy mącznika!), gotowanego bez soli i przypraw kurczaka.

Chomiki nie trawią laktozy, dlatego nie wskazane jest podawanie im jogurtu i innych przetworów mlecznych, a także żółtego sera!

Robaki można podawać także żywe - jednak z umiarem, ponieważ są to bomby kaloryczne. Chomik z apetytem, oprócz suszonych larw mączników, zje również żywe larwy, a także świerszcze czy koniki polne. Kupuj je jednak w sklepach zoologicznych lub terrarystycznych. Owady łapane samodzielnie mogą zaszkodzić chomiczkowi - wystarczy, że znalazły się w strefie oprysków roślin lub jadły skażony pokarm i problem gotowy...

Pokarmu, będącego źródłem białka, nie powinno podawać się częściej niż 2 razy w tygodniu.

