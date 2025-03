Własnoręczne wykonanie drapaka dla kota to nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także okazja do stworzenia czegoś idealnie dopasowanego do potrzeb Twojego pupila i stylu Twojego mieszkania. Aby wykonać taki drapak, potrzebujesz kilku materiałów i narzędzi, a także odrobiny wyobraźni.

Reklama

Własnoręcznie zrobiony drapak dla kota powinien być przede wszystkim stabilny. Może być pionowy, samodzielnie stojący lub zawieszony na ścianie albo pionowy (niektóre koty wolą drapać poziome powierzchnie).

Spis treści:

Tworzenie własnego drapaka dla kota to nie tylko okazja do kreatywności, ale także sposób na wykorzystanie dostępnych w domu materiałów. Wiele przedmiotów codziennego użytku i surowców może posłużyć do stworzenia wyjątkowego miejsca do drapania dla Twojego pupila.

Pamiętaj, że tak naprawdę nie mają one dużych wymagań - często większa radość, niż skomplikowane zabawki, sprawia im kawałek kartonu czy papierowe wypełniacze do paczek.

Do przygotowania drapaka świetnie sprawdzą się:

gruba tektura falista,

tekturowe tuby, np. po folii stretch,

pudełka tekturowe (posłużą za domek),

płyty ze sklejki,

płyty MDF,

deski drewniane,

drewniane pieńki,

gruby jutowy sznur,

kawałki wykładziny,

kawałki miękkich materiałów.

Drapak dla kota z kartonu jest prosty i szybki do wykonania. Potrzebujesz jedynie:

tektury falistej,

kleju lub taśmy dwustronnej,

grubej taśmy klejącej.

Potnij tekturę na równe kawałki o długości około 30 cm i wysokości 5-7 cm. Złącz je ze sobą za pomocą kleju lub taśmą dwustronną i owiń dookoła taśmą.

Jeśli chcesz, by drapak był nieco cięższy, możesz wykorzystać drewniane listewki i obić nimi dookoła zabezpieczoną tekturę - powstanie wtedy stabilna rama (w razie potrzeby zawsze będziesz mogła wymienić jej wnętrze).

fot. Jak zrobić drapak dla kota/Adobe Stock, New Africa

Podstawę wykonaj z płyty MDF lub sklejki. Powinna mieć wymiary minimum 60 cm na 40 cm, aby była stabilna. Przyda Ci się:

Sklejka lub płyta MDF,

2-3 tekturowe tuby lub drewniane belki (możesz zastosować również konar drzewa, pamiętaj jednak by przyciąć niepotrzebne gałęzie, a potem go oszlifować),

sznurek jutowy,

kątowniki i wkręty,

wkrętarkę,

taker,

kawałki miękkiego materiału.

Do postawy drapaka dla kota przymocuj tuby lub drewniane słupki (powinny być w 3 różnych wysokościach) za pomocą kątników i wkrętów.

Płytę obłóż materiałem, nacinając miejsca na tuby (nadmiar tkaniny i tak owiniesz sznurkiem). Od spodu przymocuj tkaninę takerem. Czas na sznurek. Jego mocowanie zacznij od dołu, końcówkę przymocuj zszywką, a resztę przyklej na gorący klej.

Na wierzchołku każdego ze słupków przymocuj obite miękką tkaniną płyty MDF (powinny mieć około 30 cm na 30 cm, aby nie przeważyły konstrukcji, ale też żeby kot mógł się na nich wygodnie ułożyć).

Taki własnoręcznie zrobiony drapak dla kota możesz urozmaicić różnymi zabawkami, materiałami z frędzlami albo hamakiem - zawieś go między dwie sąsiadujące tuby.

fot. Drapak dla kota/Adobe Stock, Zzzufa

Drapak na ścianę to świetne rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić miejsce i jednocześnie zaspokoić naturalne potrzeby kota. Własnoręczne wykonanie takiego drapaka jest proste, a efekty mogą być zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. Potrzebujesz do tego:

sklejki,

wykładziny,

młotka,

gwoździ,

2 metalowych haczyków.

Wytnij kawałek sklejki w wybranych wymiarach (np. 20 x 60 cm). Jeśli potrzebujesz, wygładź krawędzie papierem ściernym, aby uniknąć drzazg. Następnie wytnij wykładzinę w rozmiarze dopasowanym do sklejki. Ułóż ją na desce i za pomocą gwoździ przymocuj do powierzchni. Wbij gwoździe wzdłuż krawędzi, aby materiał dobrze się trzymał.

Wskazówka: jeśli zamiast wykładziny używasz sznurka sizalowego, owiń go równomiernie wokół całej powierzchni sklejki, mocno napinając. Końce sznurka przymocuj gwoździami lub klejem.

Z tyłu sklejki, na dwóch skrajnych krawędziach, wbij metalowe haczyki. Dzięki temu drapak będzie można stabilnie zawiesić na ścianie, zapobiegając jego obracaniu się podczas użytkowania. Tak przygotowany drapak umieść na ścianie.

Znajdź odpowiednie miejsce na ścianie, na wysokości dostosowanej do wzrostu kota. Wkręć w ścianę dwa uchwyty lub kołki, na których zawiesisz drapak. Upewnij się, że jest dobrze przymocowany i stabilny.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.06.2021.

Reklama

Czytaj także:

Wiek kota - jak obliczyć kocie lata na ludzkie?

Robaki u kota - jak poznać, że kot ma pasożyty?

Kąpanie kota - kiedy i jak kąpać kota?