Niepokojący wygląd

Ty co może Cię zaniepokoić w wyglądzie Twoich rybek i świadczyć o chorobie są: otwarte rany, otarcia, zniekształcenia płetw, guzy na ciele – szczególnie niepokojące są te przypominające włóknistą kulkę.

Zmiana barw też powinna Cię zaniepokoić – chore osobniki zazwyczaj tracą jaskrawe barwy, są one blade, mogą też na ciele rybek pojawić się niepokojące plamy czerwone lub czarne świadczące o stoczonych walkach, albo o infekcji.

Również mętne oczy świadczą o chorobie ryby. Wszelkie opuchlizny, utrzymujące się dłużej niż jeden dzień powinny wzbudzić Twoją czujność. Pamiętaj, że baczna obserwacja rybek to również sposób dbania o akwarium.

Chorą rybkę rozpoznasz też po opuszczonym ogonie i przygiętej płetwie grzbietowej. Pamiętaj jednak, by nie uznać za chorą rybki, która ma powiększony brzuch, bo właśnie przygotowuje się do złożenia jaj. Osłabienie popędu seksualnego u ryb to również oznaka choroby.

Symptomy w zachowaniu

Pierwszą oznaką choroby u człowieka i każdego zwierzęcia, również rybek jest zmiana zachowania. Rybki dotąd spokojne i osowiałe staja się agresywne, pobudzone, a nawet niebezpieczne. Te, które zawsze miały duży apetyt – przestają jeść, nawet podrzucane im smakołyki. A rybki z natury aktywne – stają się powolne, wycofane.

Jeśli ryba w akwarium jest chora – inne ryby to zauważają, mogą ją atakować lub izolować, ale z pewnością będą ja traktować inaczej, niż do tej pory. Możesz też zauważyć, że zdrowe ryby próbują pomóc choremu osobnikowi, przynosząc mu jedzenie, ale jest to zachowanie dość rzadko spotykane.

