Choć rybki zimnolubne są odporniejsze i bardziej wytrzymałe niż ich ciepłolubni kuzyni, nie oznacza to, że jesteś zwolniona z obowiązków dbania o nie. Po prostu, Twoje ewentualne niedociągnięcia czy pomyłki nie będą tak bardzo odczuwalne przez te gatunki rybek, jak przez ich ciepłowodnych kolegów.

Krok pierwszy zakupy

Zanim zaczniesz zakładanie akwarium zapoznaj się z listą niezbędnych elementów i ich cenami. Będą Ci potrzebne: akwarium o długości minimum 60cm, szafka na akwarium lub specjalne wydzielone miejsce, filtr wewnętrzny, pompa powietrza, wężyk, kamień napowietrzając, substrat, kamienie, podłoże, ozdoby, sztuczne rośliny, środek do uzdatniania wody, świetlówka i pokrywa.

Ilość ryb

Na początek najlepiej jest wybrać do hodowli złote rybki. Kiedy na filtrze osiądą pożyteczne bakterie, czyli po około 6 tygodniach od wstępnego przygotowania akwarium, możesz do niego wpuścić cztery pierwsze złote rybki. Najlepiej by były to okazy małe, nie większe niż pięciocentymetrowe. Taka wielkość rybek gwarantuje, że spędzicie razem sporo czasu, gdyż są to osobniki młode.

Zanim urosną i osiągną długość ciała około 10 cm, Ty nauczysz się o nie właściwie dbać. Nim to nastąpi dwie rybki będą zanieczyszczać akwarium w takim stopniu, że zdążysz się nauczyć nim opiekować.

Woda i dekoracje

Woda w zimnowodnym akwarium powinna mieć temperaturę między 15 a 20 stopni Celsjusza. Taka temperatura wody zabezpiecza akwarium przed nadmiernym namnażaniem się glonów. Wodę do akwarium musisz przygotować stosując preparat wiążący chlor i wyłapujący metale ciężkie z wody wodociągowej. Zwróć też uwagę na temperaturę wody, której będziesz używała do podmiany, nie może być ona zbyt zimna, a to dlatego, że złote rybki przystosowują się do temperatury pokojowej, która często wynosi blisko 23 stopnie Celsjusza, a tym samym zbyt zimna woda mogłaby wywołać u nich szok termiczny.

Pamiętaj, że do akwarium, w którym będą złote rybki należy wybierać sztuczne rośliny, którymi możesz zamaskować filtr lub pompę. Prawdziwe rośliny nie będą długo ozdobą akwarium, w którym pływają złote rybki, gdyż te je szybko zjedzą.

