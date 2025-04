Czy kot i rośliny mają szansę na wspólne życie pod jednym dachem? Chociaż czasem dogadują się - o ironio - jak pies z kotem, istnieje szansa na to, by obie strony tego konfliktu były zadowolone. Ciekawskie koty często pchają się do doniczek, obgryzają liście roślin, drapią pieńki, a co najgorsze, zdarza się im używać podłoża jako kuwety osadzonej w naturalnej scenerii... Należy wtedy odpowiednio zabezpieczyć kwiaty przed kotem.

Jak to zrobić? Istnieje wiele sposobów, jednak na początek powinnaś stanąć przed najważniejszym zadaniem: upewnij się, czy w twoim domu nie ma żadnych roślin trujących dla kota. Skrzydłokwiat, oleander, fikus czy dracena mogą być dla niego śmiertelnie niebezpieczne.

Jak zabezpieczyć kwiaty przed kotem?

Jeśli masz już w domu rośliny, przy których twój kot będzie bezpieczny, czas zadbać o to, by i one były bezpieczne przy nim. Każdy właściciel kota wie, że te stworzenia z lubością grzebią w doniczkach i bawią się zwisającymi listkami. Jeśli nie chcesz, by twój kot się do nich zbliżał, najprostszą metodą będzie po prostu postawienie ich poza jego zasięgiem.

Czasem jest to jednak niemożliwe: koty skaczą wysoko i uparcie dążą do celu, bez sensu jest też stawianie roślin tak wysoko, by nie móc ich oglądać. Specjalne środki z feromonami odstraszą koty od doniczek. Ten sposób sprawdzi się w dużych domach oraz w ogrodach.

W małych pomieszczeniach i mieszkaniach musisz postawić na mniej subtelne metody. Specjalna siatka na doniczkę lub płotek z patyków sprawią, że kot nie będzie w stanie dostać się do rośliny. Najlepiej zrób to jeszcze zanim weźmiesz do siebie kota. Jeśli nigdy nie pozna zabaw z ziemią, prawdopodobnie doniczki nie będą go później interesowały.

Jeśli nie masz problemu z kotem załatwiającym się do doniczek, ale twój zwierzak uwielbia wygrzebywać z niej ziemię, połóż na jej wierzchu podłoża kilka kamieni. W ten sposób nie tylko stworzysz estetyczną barierę, ale też zapobiegniesz nadmiernemu wysychaniu podłoża.

