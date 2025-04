1. Szkolenie szczeniaka wymaga czasu i cierpliwości. Powinno ono przebiegać w sposób ciągły. Pamiętaj, że uwaga i wysiłek, jakie poświęcisz szczeniakowi w pierwszym okresie życia będą procentować przez lata.

Reklama

2. Zapewnij psu towarzystwo i pokaż, gdzie jest jego miejsce w społecznej hierarchii. Jeśli chcesz, by twój pies był dobrze wychowany konsekwentnie pokazuj mu, które zachowania są dozwolone, a które nie. Reaguj stanowczo ale łagodnie. Nie krzycz i nigdy nie bij psa! Jeśli musisz psa skarcić nie wymawiaj jego imienia. Imię powinno mu się kojarzyć wyłącznie z przyjemnymi doznaniami.

3. Znacznie lepsze efekty daje nagradzanie niż karanie. Pochwała i nagroda jest najskuteczniejszym środkiem edukacji. Dobra nagroda powinna skupiać uwagę zwierzęcia i być na tyle atrakcyjna, aby psu na niej zależało. Ważne, by dostarczyć ją, jak najszybciej po wykonaniu zadania, najlepiej w ciągu 1-2 sekund. Im bardziej opóźniasz nagradzanie, tym większe prawdopodobieństwo, że nagrodzisz zupełnie inne zachowanie. Psy bardzo lubią smakołyki i aby je dostać są w stanie zrobić bardzo dużo

4. Pamiętaj, że młodym zwierzętom nie możesz stawiać zbyt wysokich wymagań. W chwili, gdy szczeniak zaczyna interesować się czym innym lepiej przerwać naukę i pozwolić na zabawę. Jeśli chcesz nauczyć psa komend, pamiętaj, że dużo szybciej wejdą mu do głowy, gdy są połączone z zabawą.

5. Tresura jest skuteczniejsza, gdy składa się z kilku krótszych sesji, przedzielonych przerwami, w czasie których pies może robić to na co ma ochotę. Staraj się szkolić psa w otoczeniu, które nie będzie obfitować w dekoncentrujące go bodźce.

6. Wykorzystaj naturalne predyspozycje psa. Np. labradory i golden retrievery celują w sztuczkach, w trakcie których mogą trzymać w pysku jakieś przedmioty. Małe pieski chętnie stają na tylnych łapkach, więc można łatwo je nauczyć komend: poproś, zatańcz, itp. Psy dużych ras świetnie się nadają do sztuczek typu "zdechł pies".

Reklama

7. Zadbaj, by pies miał odpowiednią dawkę ruchu. Wybiegany pies dużo szybciej (o połowę) się szkoli. Każdy pies ma inne potrzeby dotyczące codziennej porcji ruchu, ale wszystkie psy bez wyjątku potrzebują co najmniej pół godziny, biegania, zabawy i kontaktu z właścicielem.