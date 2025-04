Na początku warto nieco więcej wspomnieć o polskim prawie traktującym o wężach jadowitych. Trzeba pamiętać, że niektóre europejskie kraje nie zabraniają hodowli takich zwierząt. Jeśli więc będziemy na wakacjach w takim kraju, możemy natknąć się na giełdach terrarystycznych na okazy węży jadowitych. Niestety dopiero po powrocie okazuje się, że nieświadomie złamaliśmy polskie prawo i mamy sporo problemów.

Reklama

Ponadto w telewizji i w mediach bardzo często wraca temat osób pokąsanych przez egzotyczne jadowite zwierzę. Sprawa być może z pozoru błaha, niestety niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Pokąsane części ciała często ulegają rozległym martwicom, uszkodzona zostaje wątroba, nerki a ewentualny powrót do zdrowia takiego pacjenta trwa wiele miesięcy. W skrajnych przypadkach nawet jedno ukąszenie w połączeniu z ukrytą alergią może doprowadzić do szybkiej śmierci.

Sprawdź też: Pospolite schorzenia u kameleonów – jak zapobiegać i jak leczyć?

W naszym kraju mamy praktycznie tylko dwa gatunki węży. Jednym z nich jest zaskroniec zwyczajny, drugim zaś żmija zygzakowata. Pamiętajmy jednak, że nie możemy tych okazów hodować w domu. Są to gatunki zagrożone wyginięciem i prawnie chronione, a ich łapanie i przetrzymywanie jest karalne.

Jeśli koniecznie chcemy mieć węża w domu, a nigdy wcześniej nie hodowaliśmy żadnego przedstawiciela tego gatunku, na początek warto wybierać spośród węży właściwych. W znacznej większości są to zwierzęta proste w utrzymaniu. Co prawda nie osiągają imponujących rozmiarów, ale są nadzwyczaj atrakcyjne wizualnie i kolorowe. Już za kilkaset złotych możemy kupić bardzo barwnego i pięknego węża do domowej hodowli. Dla porównania, podobnie ubarwiony dusiciel to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych.

Jeśli zależy nam na imponującym dusicielu, możemy zwrócić uwagę na rodzinę pytonów i boa. Wymienione grupy dzielą się na węże naziemne i te żyjące na drzewach. Do nadrzewnych należą pytony zielone oraz boa leśne i psiogłowe. Niestety są to zwierzęta trudno dostępne i dość trudne w hodowli. Do dusicieli naziemnych możemy zaliczyć między innymi pytony dywanowe, tygrysie czy królewskie, a także boa dusiciele i tęczowe.

Pamiętajmy, że dokonując zakupu jakiegokolwiek dusiciela mamy obowiązek zarejestrować go w odpowiednim urzędzie, najczęściej w okręgowym starostwie najpóźniej do 14 dni od daty zakupu!

Reklama

Zazwyczaj pierwszy zakup węża, bez znaczenia czy jest to dusiciel czy wąż właściwy, to pierwszy krok do wielkiej pasji. Ciężko wybrać węża idealnego, który miałby wszystkie interesujące nas cechy, dlatego też z biegiem czasu hodowla rozwija się. Na tym właśnie polega magia tych zwierząt – na początku budzą respekt i lekkie przerażenie, by potem przerodzić to w pasję i wielką sympatię.