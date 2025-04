Większość psów panicznie boi się wystrzałów fajerwerków, tymi, które dobrze sobie radzą w sylwestra, są jedynie psy myśliwskie. Reakcja psa na huk wystrzałów może być bardzo silna i objawiać się skomleniem, drżeniem, chęcią ucieczki, problemami z wypróżnianiem.

Jak uspokoić psa w sylwestra - domowe sposoby

By ułatwić zwierzęciu przetrwanie sylwestra i Nowego Roku, zadbaj o jego komfort. Nigdy nie zostawiaj psa samego w domu, jeśli wybierasz się na imprezę sylwestrową. Sylwester w domu spędzony z czworonogiem to na pewno lepszy wybór, szczególnie jeśli chodzi o sytuację zwierzęcia. Nigdy też nie zabieraj psa na pokaz fajerwerków.

Spacery w przeddzień sylwestra i w Nowy Rok, ogranicz do minimum lub wyprowadzaj psa tam, gdzie nie słychać wystrzałów. Nie spuszczaj go ze smyczy, bo gdy usłyszy huk, może biec przed siebie, nie kontrolując, gdzie się znajduje.

Zwierzę może się zgubić - niestety przypadki zagubienia psa w sylwestra, wcale nie należą do rzadkości.

fot. Adobe Stock

W domu nie bagatelizuj lęku psa, ale staraj się go zmniejszyć. Bądź blisko i zadbaj o to, by miał ciche miejsce, w którym odgłosy wystrzałów nie będą tak słyszalne.

Zasłoń także okna, włącz relaksującą muzykę, pobaw się z nim, by zająć jego uwagę (jeśli to możliwe).

Jak przygotować psa na fajerwerki?

Właściciele czworonogów stosują różne sposoby na zmniejszenie lęku spowodowanego wystrzałami fajerwerków w sylwestra. Ważne, by stosować je z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, by pies zdążył oswoić się z odgłosami, które wkrótce będzie słyszał.

Ponieważ pies nie słyszy i nie widzi fajerwerków na co dzień, jego reakcja może być różna. Pies może mieć biegunkę i ślinotok, ukrywać się w różnych miejscach domu, nie chcieć opuścić miejsca zamieszkania.

Niektórzy właściciele psów oswajają swoich pupili z dźwiękami fajerwerków, odtwarzając ich odgłosy np. z komputera, przez około 2 tygodnie, podczas czynności, które kojarzą się zwierzęciu pozytywnie: głaskania, czesania, jedzenia. Nienachalnie, ale tak, by pies miał czas na to, by nieco się z nimi oswoić.

fot. Adobe Stock

Jeśli wiesz, że twój pies panicznie boi się fajerwerków, a po sylwestrze długo dochodzi do siebie, spytaj weterynarza o to, co jakie leki dla psa na sylwestra możesz mu podać.

Gdy twój pies cierpi na fobię dźwiękową, dobre efekty może przynieść terapia, jednak w tym celu trzeba skontaktować się z behawiorystą. Oczywiście nie w przeddzień sylwestra, bo powinien to być proces odpowiednio zaplanowany w czasie.

Co możesz podać psu w sylwestra?

Niektórzy właściciele czworonogów tematem leków uspokajających dla psa, interesują się dopiero w sylwestra lub na kilka dni przed. Wtedy, gdy słychać już pojedyncze wystrzały, a zwierzę nie chce wyjść na spacer lub zachowuje się nienaturalnie.

Na forach internetowych nie brakuje porad dotyczących tego, jakie tabletki dla psa na sylwestra warto kupić.

Tym, co możesz zastosować, są za to środki naturalne, oparte na walerianie, feromonach, ziołach.

Feromony posiadają kojący wpływ na szczenięta i dorosłe psy. Można je stosować w formie obroży, sprayu czy kropel. W sprzedaży dostępne są także specjalne dyfuzory do kontaktu, które uwalniają zapach.

Ziołowe i roślinne preparaty można kupić w gotowej postaci lub przygotować napar z melisy, owsa czy rumianku.

Środki na bazie waleriany wykazują działanie przeciwdrgawkowe i uspokajające, choć nie na każde zwierzę działają.

Środki na bazie tryptofanu to kolejny rodzaj preparatów, które mają uspokoić psa w sylwestra. Trzeba je zacząć podawać na kilka dni przed sylwestrem. Poprawiają nastrój zwierzęcia, dzięki czemu przetrwanie nocy fajerwerków może okazać się nieco łatwiejsze.

fot. Adobe Stock

W sprzedaży dostępne są także specjalne kamizelki przeciwstresowe dla psów. Wywierają one ucisk, dzięki czemu mają uspokajać psa i redukować stres.

Leki dla psa na sylwestra: relanium, hydroksyzyna dla psa

Jeśli poważnie podchodzisz do tego tematu i lęk psa spędza ci sen z powiek, nie szukaj uniwersalnych porad na forum. Każdy pies może reagować inaczej na leki lub wcale nie przyniosą one pożądanego skutku. To, jakie leki wybrać i jaką dawkę zastosować, skonsultuj z weterynarzem.

By zmniejszyć stres psa w sylwestra, nie poleca się leków zawierających acepromazynę. Substancja ta powoduje rozluźnienie napięcia mięśni, ale nie wyłącza świadomości mózgu. To znaczy, że pies wciąż boi się, w dodatku nie może właściwie zareagować i np. schować się, przez co jego położenie staje się jeszcze gorsze.

Hydroksyzyna dla psa to popularny środek uspokajający, nasenny, zmniejszający lęk. Działa już po 15 - 30 minutach od podania, a efekt utrzymuje się przez około 7 godzin. W znacznym stopniu jest metabolizowana, przez co bywa częstym wyborem właścicieli psów.

Bardzo silne leki z deksmedetomidyną stosowane przed zabiegami operacyjnymi, są trudne do podania i łatwo o przedawkowanie.

Środkiem, o którym mogą pomyśleć niektórzy właściciele czworonogów jest relanium, czyli lek na bazie diazepamu, pochodnej benzodiazepiny. Stosowany w leczeniu stanów lękowych u ludzi, stosunkowo rzadko stosowany w terapii zwierząt.

Lek jest wydawany na receptę, jeśli weterynarz zaleci, można go podać. Nigdy jednak nie należy stosować podobnych leków z domowej „ludzkiej” apteczki. Te mogą okazać się bardzo niebezpieczne dla czworonoga.

