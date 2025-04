Jak sprzątać klatkę chomika, aby zwierzę zawsze czuło się komfortowo, a zapach z klatki nie był drażniący? Sprzątanie chomiczego mieszkanka to zadanie, które musisz wykonywać regularnie. Niektóre czynności musisz powtarzać codziennie, inne — co kilka dni. Tylko w ten sposób zapewnisz zwierzakowi komfortowe warunki (a przy okazji sobie — nie będzie nieprzyjemnego zapachu), a także zdrowie.

Im mniejsza klatka, tym szybciej będą dochodziły z niej nieprzyjemne zapachy. Klatka dla chomika musi być odpowiednio duża - przede wszystkim ze względu na samopoczucie zwierzątka. Im większa klatka, tym więcej ściółki możesz nasypać - a to w największym stopniu przekłada się na brak przykrego zapachu moczu. Po prostu wsiąka w dużą ilość ściółki i nie czuć go w pomieszczeniu. Chomiczą toaletę należy czyścić codziennie, wybierając jego odchody. Dzięki temu z klatki nie będzie się wydzielał przykry zapach.

Chomiki zwykle urządzają sobie toaletę w jednym miejscu. Wystarczy każdego dnia z wybranego przez niego kącika wybrać zasiusiany fragment ściółki i wyrzucić. Nigdy nie zmieniamy całej ściółki. Po pierwsze - to nie jest zupełnie potrzebne. Odchody schną i opadają na dno, w niczym nie przeszkadzając chomikowi. Po drugie - chomik zaznacza swój teren, pozostawiając swój zapach (być może widziałaś, jak ociera się bokami o ściany klatki i zabawki?). Usunięcie całej ściółki powoduje ogromny stres! Znika bowiem cały zapach i zwierzak czuje się jak rzucony w nieznane.

Zwiększ efektywność sprzątania toalety

Chomika można także przyuczyć do siusiania w słoiczek z piaskiem. Właściwie nauczy się tego sam: słoik daje mu poczucie bezpieczeństwa i kryjówki. Wystarczy w kącie klatki położyć na boku słoik z piaskiem dla szynszyli (pod taką nazwą figuruje ten odpowiedni!), a ciekawski chomik od razu do niego wejdzie.

Wielce prawdopodobne jest, że od razu załatwi w nim swoją potrzebę. Piasek bryli się pod wpływem wilgoci, tak jak koci żwirek. Wystarczy więc tylko usuwać grudki. Piasek w klatce pełni także inną, ważną rolę: pomaga zachować futerko zwierzaka w czystości. Część chomików tarza się w nim, zażywając kąpieli piaskowych, inne zaś traktują go jak komfortową toaletę. W obu przypadkach to bardzo praktyczny element!

To kolejny element klatki, który należy czyścić codziennie. Chomiki są ogólnie czystymi zwierzątkami - bardzo dbają o higienę swojego futerka. Jedząc, często wchodzą w całości do miski - czasem od razu po wizycie w toalecie. Na łapkach mogą mieć resztki moczu, który przenoszą na jedzenie. Nie powinno ono leżeć w miseczce dłużej niż przez 24 godziny.

Opróżniaj miskę codziennie i nasypuj tylko tyle jedzenia, ile chomik powinien zjeść na jeden raz. Dla chomika syryjskiego to 1 łyżka dziennie, dla pozostałych - 1 łyżeczka. Miseczkę warto codziennie myć pod bieżącą wodą.

Chomiki mają bardzo wrażliwy układ pokarmowy. Dlatego wodę bezwzględnie należy zmieniać codziennie na świeżą, zarówno w poidełku jak i w miseczce. Ze względów higienicznych i łatwość mycia, poleca się podawanie chomikom wody z miseczce. Łatwo ją dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą z osadu, jaki tworzy się na dnie. Dokładne wymycie poidełka z osadu, bakterii i kamienia jest w zasadzie niemożliwe. Poidełko warto wymieniać na nowe mniej więcej raz w roku.

Jeśli czyścić toaletę lub miseczki, nie musisz wyjmować gryzonia z klatki, a jedynie wyjąć elementy, które chcesz wyczyścić. Jeśli jednak chcesz dokładnie umyć całą klatkę i wymienić trociny, musisz go przenieść w bezpieczniejsze miejsce. Twoje dłonie w klatce chomika mogą go zestresować, przez co gryzoń może być agresywny albo po prostu uciec z otwartej klatki.

Zanim zaczniesz sprzątać klatkę, wyjmij chomika z klatki. Jeśli zwierzak jest oswojony - nie ma problemu. Gdy jednak etap socjalizacji jest dopiero przed nami, pomocna będzie rolka po papierze toaletowym/ręcznikach papierowych. Za jego pomocą przenieś chomika w bezpieczne miejsce. Jakie? To zależy, czym dysponujesz. Najlepszy w przypadku początkujących właścicieli będzie specjalny transporterek dla gryzoni.

Można też włożyć chomika do wysokiego pudełka, ale trzeba uważać, aby go nie przegryzł. Przydatna okazać się też może wysoka miska lub garnek. Aby chomik się bardzo nie stresował, można wsypać mu tam trochę starych trocin i wstawić jego ulubioną zabawkę.

Sprawę w przyjemny sposób rozwiązuje umieszczenie chomika na wybiegu. Wystarczy bezpiecznie i stabilnie złączyć ze sobą 4 deski - odpowiednio długie i na tyle wysokie, by chomik ich nie przeskoczył. Pamiętaj, aby zabezpieczyć podłogę przed moczem i chomiczymi ząbkami, dać mu kołowrotek i zabawki i maluch zapomni o całym świecie. Ty w tym czasie na spokojnie będziesz mogła zająć się porządkami w jego mieszkanku.

Przechodzimy do mycia klatki. Wyjmujemy jej ruchome wyposażenie. Odpinamy górną jej część (myjemy ją gorącą wodą raz w miesiącu).

Czyszczenie kuwety



Jeśli chodzi o czyszczenie kuwety, wystarczy wyrzucenie zabrudzonej ściółki i zapasów psującego się jedzenia ze spiżarni chomika (szczególnie owoców i warzyw). Miejsce, w które oddaje mocz, możesz przemyć spirytusem lub wódką, aby je odkazić. Nie ma potrzeby robienia z kuwetą niczego więcej. Ingerencja w gniazdko chomika jest dopuszczalna tylko w sytuacji sprzątania psujących się resztek jedzenia. W innych przypadkach absolutnie nie powinno się zakłócać jego azylu - a tym właśnie jest gniazdko.

Czyszczenie plastikowych elementów



Plastikowe elementy wyposażenia klatki myj gorącą wodą. Pozostaw do wyschnięcia albo dokładnie je wytrzyj. Drewniane elementy nie wymagają częstego mycia — chyba że uległy zabrudzeniu. Wówczas można umyć je pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Może zdarzyć się, że cała klatka wraz z wyposażeniem będzie wymagała odkażenia. Najczęściej ma to miejsce w przebiegu chorób skóry lub inwazji pasożytów.

Wtedy całą ściółkę należy bezwzględnie wyrzucić, a każdy element klatki umyć gorącą wodą i użyć specjalnego odkażacza bezpiecznego dla zwierząt - na przykład Virkon S. Drewniane elementy zaleca się dla bezpieczeństwa wyrzucić. Podobnie postępuje się w przypadku, gdy zwierzątko umrze i chcemy przygotować klatkę i wyposażenie dla nowego lokatora. W innych przypadkach tak gruntowne porządki są zupełnie niepotrzebne!

Całe trociny warto wymieniać raz na 7-10 dni, w zależności od tego, czy z klatki czuć nieprzyjemny odór. Musisz samodzielnie uznać, czy to już czas - po zapachu. Trociny dookoła kuwety chomika wymieniaj codziennie lub co dwa dni. Jeśli masz do czynienia z prawdziwym czyścioszkiem, a z klatki nie czuć nieprzyjemnych zapachów przez 2-3 tygodnie, nie musisz tak często wymieniać trocin.

Pamiętaj, aby nigdy nie wyrzucać całej ściółki! Chomik włożony do absolutnie czystej, pozbawionej jego własnych zapachów klatce, będzie się czuł bardzo niekomfortowo. Jeśli chcesz umyć klatkę, odsyp trochę starych trocin, a po umyciu wymieszaj nowe trociny ze starymi i umieść w klatce.

