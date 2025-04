Co powinniśmy zapewnić psu, gdy jest chory?

Oczywiście profesjonalne leczenie przez lekarza weterynarii. Zależy ono nie tylko od lekarza, ale przede wszystkim od tego na ile sami zaangażujemy się w proces leczenia psa i zapewnimy mu warunki do szybkiego powrotu do zdrowia.

Miejsce wypoczynku

Miejsce wypoczynku psa powinno być w zacisznym, ciepłym miejscu, bez przeciągów i dużego ruchu domowników. Byłoby idealnie gdyby jednak z miejsca wypoczynku pies mógł czasem zerkać na to co dzieje się w domu bez konieczności wstawania i uczestniczenia we wszystkim. Domowe psy przyzwyczajone do naszej bliskiej obecności i uczestniczenia w naszym życiu, uspakaja świadomość, że jesteśmy w pobliżu i wszystko jest w porządku. Jak tylko pies poczuje się lepiej będzie mógł wrócić do swoich dawnych przyzwyczajeń. Pozwólmy psu spać, gdy tylko tego potrzebuje. Sen przywraca siły.

Leczenie w naszych rękach

O sposobie leczenia zadecyduje lekarz. Naszym obowiązkiem jest zastosować się do jego wskazań. Pamiętajmy więc o regularnym podawaniu leków i wykonywaniu zaleconych zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych.

Żywienie

Żywienie chorego psa zależy od wielu czynników. Inaczej żywi się psy chore na zaburzenia układu pokarmowego, a inaczej na choroby krążeniowe. Inaczej też żywi się psy przed i po zabiegach chirurgicznych.Jeśli zamierzamy sami szykować psu jedzenie musimy uzbroić się w porządną wiedzę jaka dieta będzie dla naszego chorego psa najlepsza i jak zbilansować jej składniki. Dietę ułóżmy koniecznie w porozumieniu z lekarzem. Sprawa jest znacznie prostsza, jeśli decydujemy się na żywienie karmami weterynaryjnymi. Karmy dietetyczne produkowane są w formie gotowych diet dla psów z konkretnymi problemami: np. trawiennymi lub z niewłaściwym funkcjonowaniu niektórych narządów wewnętrznych.

Istnieją karmy dla psów z chorą wątrobą, trzustką, chorymi nerkami, dla psów z chorobami serca, a także karmy dla alergików, i wiele innych.

Dla psów i kotów potrzebujących bardzo odżywczego posiłku w niewielkiej porcji produkowane są karmy w puszkach o bardzo skondensowanej zawartości składników.

Wskazane są one dla bardzo osłabionych zwierząt chorych i po przebytych chorobach oraz po wielu zabiegach chirurgicznych. Rekonwalescentom można też podawać specjalne płynne posiłki regenerujące dostępne u weterynarzy. Lekarz weterynarii dobierze właściwą karmę dietetyczną dla naszego psa.

Ruch

Podczas choroby zalecana dawka ruchu dla psa jest także związana z jego stanem ogólnym i samą chorobą. Osłabiony i bardzo chory pies nie powinien się wysilać. Powinniśmy jednak zapewnić mu maksymalną możliwość załatwiania jego potrzeb fizjologicznych przy jak najmniejszym wysiłku. Bardzo chore psy często nie spieszą się do wyjścia, więc nie ciągnijmy ich też przesadnie dużo razy na siłę. Chory pies ma prawo spać więcej niż zwykle.

W przypadku niektórych chorób kilkunastominutowy spokojny spacer w ciepły dzień będzie dobrym bodźcem do powrotu do zdrowia.

W niektórych przypadkach takich jak: choroby kręgosłupa, złamania kończyn ruch może być w ogóle nie wskazany i należy go ograniczyć do niezbędnego minimum

Odpowiedzialność

Jeśli nasz pies jest chory przewlekle, postarajmy się zapewnić mu stałą równie dobrą opiekę – nawet chronicznie chory pies może cieszyć się życiem, jeśli tylko stworzymy mu do tego warunki. Leczenie wymaga dużej sumienności z naszej strony.

Jako właściciele i opiekunowie naszych czworonożnych przyjaciół powinniśmy wziąć na siebie współodpowiedzialność za leczenie naszego chorego psa wraz z lekarzem i w pełni z nim współpracować. Praca ta jest urocza, gdy na naszych oczach nasz kochany pies z dnia na dzień odzyskuje siły i wraca do pełnego zdrowia.