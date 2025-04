Dla roślin woda w akwarium może być średnio twarda lub twarda, ale ryby tolerują wyłącznie miękką wodę. Jeśli więc twoja woda z kranu jest twarda, trzeba dodać wody destylowanej lub przefiltrować ją przez torf.

Przygotowując wodę do akwarium, nie można też zapomnieć o jej uzdatnieniu. Wyjaśniamy jaka woda do akwarium będzie najlepsza i jaki uzdatniacz wody do akwarium warto kupić.

Wodę najlepiej przygotować w oddzielnym naczyniu i dopiero później przelać ją do akwarium. Po wlaniu wody z kranu do zbiornika, odstaw ją na minimum 24 godziny. Po tym czasie chlor powinien odparować, a metale ciężkie osiąść na dnie. Staraj się nie potrząsać zbiornikiem, aby metale ciężkie ponownie nie zmieszały się z wodą.

Najlepiej wykorzystać specjalny uzdatniacz wody i żywe kultury bakterii, które ustabilizują akwariowy ekosystem. Dzięki uzdatniaczom można przyspieszyć oczyszczanie kranówki o 2-3 dni. Teraz należy przelać uzdatnioną wodę do akwarium.

Wody do akwarium lepiej nie wlewać bezpośrednio, ale użyć pompy. Niech w pełni wyposażone akwarium postoi jeszcze ok. 24 godzin. Po tym czasie możesz wpuścić rybki.

Skład chemiczny wody powinien być różny w z zależności od hodowanych rodzajów ryb i roślin. Każdy gatunek ma swoje indywidualne wymagania i należy zwracać na nie uwagę szczególnie przy urządzaniu akwarium wielogatunkowego.

Odczyn obojętny uzyskujemy wtedy, gdy pH wody wynosi 7. Wskaźnik poniżej odczynu obojętnego ma woda kwasowa a powyżej - zasadowa.

Odczyn wody w akwarium powinien być zbliżony do tego, jaki występuje w miejscach naturalnego występowania hodowanych ryb.

Wartość odczynu trzeba kontrolować tak często jak to jest możliwe. W pierwszych tygodniach istnienia akwarium trzeba to robić prawie codziennie. Robi się to za pomocą specjalnych testerów dostępnych w większości sklepów zoologicznych.

Jeżeli test wykaże, że odczyn jest zbyt wysoki dla twoich ryb, możesz go zmniejszyć, najlepiej za pomocą specjalnych preparatów dostępnych w sklepie akwarystycznym lub poprzez moczenie w wodzie szyszek olchy, kory dębowej, liści dębowych, korzeni paproci lub zielonych łupin orzecha włoskiego (niestety jest to zabieg pracochłonny i nie zawsze skuteczny).

Dodając kwas ortofosforowy (kilka ml kwasu na 1 l wody) lub azotowy (1 ml kwasu na 1 l wody). Jest to jednak sposób nie polecany dla młodych i niedoświadczonych akwarystów. Zbyt niski odczyn możesz zwiększyć za pomocą specjalnych preparatów albo dodać węglanu sodowego lub wodorowęglanu sodowego.

Zmianę odczynu najlepiej przeprowadzać bez obecności ryb i roślin. Po zabiegu ryby powinny być stopniowo wprowadzanie do zbiornika. Sama zmiana pH również nie może być nagła. Rób to stopniowo dodając odpowiednią substancję.

Twardość wody wyraża się w tzw. stopniach niemieckich (n). 1n odpowiada 10 mg CaO rozpuszczonego w 1 l wody:

od 0 do 5n – woda bardzo miękka,

od 5,1 do 10n – woda miękka,

od 10,1 do 20n – średnio twarda,

od 20,1 do 30n – twarda,

powyżej 30n – bardzo twarda.

Twardość wody możesz zmierzyć za pomocą specjalnych testerów dostępnych w niektórych sklepach zoologicznych.

Jeżeli twardość wody jest zbyt wysoka, możemy ją zmniejszyć, wlewając do akwarium wodę destylowaną, przefiltrowując wodę przez torf lub stosując specjalne preparaty dostępne w sklepach akwarystycznych.

Jeżeli twardość wody jest zbyt niska, możesz ją zwiększyć dodając twardszej wody przefiltrowując wodę przez materiał zawierający wapń, za pomocą specjalnych preparatów. Można także dodać siarczan wapnia lub magnez, jednak nie powinni tego robić niedoświadczeni akwaryści.

