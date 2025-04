Hodowla myszy w domu to nie takie łatwe zadanie. Nie wszystkie gatunki tych małych gryzoni są przystosowane do przebywania w zamknięciu - w domu, w klatce, etc. Dlatego warto wiedzieć, jak zadbać o odpowiednie przygotowanie się do domowej hodowli myszy.

Reklama

Spis treści:

Jeśli chcesz zająć się hodowlą myszy, wybieraj gatunki dostępne w sklepach zoologicznych i zawsze pytaj sprzedawcy, jakie warunki będą dla danego gryzonia odpowiednie. Mysz domowa, czyli najpopularniejszy gatunek tych gryzoni, to nie tylko mysz, którą możesz hodować w domu, ale też ta, która często nieproszona buszuje w twojej piwnicy. Mysz hodowlana natomiast to nazwa dla gryzonia domowego, ale też laboratoryjnego.

fot. Hodowla myszy/Adobe Stock, Sebastian Duda

Optymalna temperatura, w której najlepiej czują się myszy to 18-22 stopni C, jednak zniosą też temperatury trochę wyższe. Temperatura powietrza powyżej 30 stopni może powodować u myszek udar cieplny. Myszy szybko się nagrzewają, dlatego nie mogą przebywać na pełnym słońcu. Zwróć uwagę, gdzie stawiasz klatkę, aby nie dopuścić do przegrzania gryzonia.

Gdy chcesz trzymać myszki w klatce, zwróć uwagę, na różnego rodzaju szparki, gdyż myszy łatwo mogą się prześlizgnąć. Oczywiście klatka musi być dobrze wentylowana i łatwa do utrzymania w czystości. Najlepszymi materiałami na klatkę dla myszy są: drewno i plastik, np. z drucianymi okienkami czy wieczkami. Jednak warto wiedzieć, że drewniana klatka po jakimś czasie nasiąka moczem i wydziela nieprzyjemny zapach.

Klatka musi być też duża, by mysz miała swobodę biegania. Warto dodatkowo umieścić w środku kołowrotek, domek na gniazdko i inne zabawki. Myszki lubią przechodzić przez różnego rodzaju rurki, słoiki. Możesz w tym celu zainstalować rurki z tektury, ale nie będą one trwałe, gdyż myszka może ją przegryźć lub zanieczyścić moczem.

fot. Hodowla myszy/Adobe Stock, Mary Swift

Podłoże do klatki dla myszy

Właściwa hodowla myszy to przede wszystkim dbałość o odpowiednie "warunki domowe" gryzonia. Do wyściełania klatki użyj trocin niepylących. Kategorycznie nie używaj trocin pylących, gdyż są one niebezpieczne dla zwierząt. Pył osiada na płucach i powoduje alergię, choroby układu oddechowego i nawet śmierć gryzonia. Bardzo dobra jest ściółka z kolb kukurydzy, dostępna w sklepach zoologicznych. Optymalna jej warstwa to 1 cm grubości. Używaj tylko sprawdzonych, czystych wiórek.

Nigdy nie skuś się na odpadki z tartaku, bo mogą być one zanieczyszczone odchodami zwierząt i doprowadzić do choroby myszki. Możesz też do klatki włożyć niewielką ilość dobrej jakości siana. Jako ściółka może też służyć biały papier, natomiast raczej nie są wskazane tworzywa sztuczne, gdyż zjedzone mogą spowodować uszkodzenie jelit myszy.

Dbaj o higienę klatki każdego dnia, gdyż zawarty w moczu amoniak wydziela nieprzyjemny zapach i może być szkodliwy dla zdrowia, zarówno dla gryzonia, jak i dla ciebie oraz innych domowników.

fot. Hodowla myszy w domu/Adobe Stock, Artsiom P

Czy myszy zawsze muszą być w stadzie? Jeśli chcesz mieć w domu mysz, pamiętaj, że samice lubią żyć w stadzie i źle będą czuły się w samotności. Samce z kolei są bardzo terytorialne i wolą żyć w pojedynkę. W towarzystwie innych myszy mogą prowokować walki. Wyjątek stanowią myszy, które od małego wychowywały się razem, a także mysie rodzeństwo.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.06.2011.

Reklama

Czytaj także:

Jak sprzątać klatkę chomika?

Co je szczur domowy?

Co jedzą świnki morskie?