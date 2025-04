fot. Fotolia

Reklama

Jeśli nie możemy zabrać swojego pupila w podróż, musimy znaleźć właściwego opiekuna dla niego oraz przygotować go na rozłąkę z nami.

Jak złagodzić tęsknotę psa?

Może się zdarzyć, że pies przebywający z dala od swojego właściciela, będzie za nim tęsknił. Jak radzi certyfikowana trenerka, petsitter Kinga Grochowska współpracująca z marką Doctor Dog, osoba sprawująca opiekę nad czworonogiem powinna wówczas poświęcać mu dużo uwagi i czasu, zajmować go ulubionymi zabawami oraz zabierać na długie spacery. Zmęczony pies wykazuje ogromną radość i zadowolenie i na jakiś czas zapomina o swojej tęsknocie. Pamiętajmy też, aby każde rozstanie z psem było pozbawione emocji. - Nie żegnajmy się, nie obiecujmy, że wrócimy, nie okazujmy obaw i lęków. Zostawmy naszego pupila z przekonaniem, że wszystko jest w porządku i że jest w dobrych rękach. Pies będzie wtedy spokojny o swoją przyszłość. Pamiętajmy też, aby tak samo „chłodno” witać się po powrocie – radzi Kinga Grochowska.

Najlepiej zabrać psa ze sobą

Wyjeżdżając w podróż najlepiej psa zabrać ze sobą. Coraz więcej hoteli, gospodarstw agroturystycznych i innych tego typu miejsc przyjmuje gości spędzających urlop w towarzystwie swoich pupili. Niektóre wręcz zachęcają do zorganizowania pupilom wypoczynku z dala od miasta i hałasu.

Opieka osoby, którą pies zna

W przypadku, kiedy wyjazd z psem z różnych względów nie jest możliwy, dobrym rozwiązaniem jest pozostawienie pupila pod opieką członka rodziny lub przyjaciół, którzy dysponują odpowiednią ilością wolnego czasu, aby wyprowadzać naszego psa na spacer oraz bawić się z nim. Co ważne, osoby te powinny być bliskie naszemu psu - takie, które nasz czworonóg zna i lubi.

Zaprzyjaźniony hotel

Możemy również skorzystać z pomocy profesjonalnego, zaprzyjaźnionego hotelu dla zwierząt. - Zaprzyjaźniony hotel to takie miejsce, do którego wybierzemy się z psem odpowiednio wcześniej, umożliwiając tym samym czworonogowi obwąchanie wszystkich dostępnych kątów oraz poznanie mieszkańców i pracowników takiego miejsca – radzi petsitter, Kinga Grochowska. Liczba wcześniejszych wizyt w hotelu zależy od kondycji psychicznej naszego psa oraz stopnia przywiązania do właściciela. Wskazane jest również, aby podczas wizyty zapoznawczej opiekun hotelowy miał możliwość spędzenia z naszym psem trochę czasu (zabawa, spacer).

Polecamy: Pielęgnacja psa - poradnik

Sprawdzony petsitter

Jeśli pies źle znosi współmieszkańców w hotelu, skorzystajmy z pomocy petsittera, czyli opiekuna zwierząt. Petsitter będzie przychodził do psa w ustalonych godzinach i na określony czas. Zdaniem Kingi Grochowskiej, zanim oddamy pupila pod opieką petsittera, warto wybrać się wspólnie na kilka spacerów. Dzięki temu opiekun naszego psa pozna zachowania i preferencje przyszłego podopiecznego, a dzięki naszej obecności, czworonóg będzie czuł się bezpiecznie i swobodnie.

Na czas rozłąki psa z właścicielem - instrukcja

Bez względu na to, czy zostawimy pupila pod opieką zaprzyjaźnionej osoby, petsittera czy też w hotelu, niezbędna jest spisana instrukcja, która przedstawi jak postępować z psem, co lubi, a czego nie, jak karmić oraz bawić itp. Pozwoli to zminimalizować ewentualny stres pupila związany ze zmianą codziennych rytuałów.

Niezależnie od tego, czy zabierzemy psa ze sobą, czy zostawimy go pod opieką innej osoby, pamiętajmy, aby w sytuacji zmiany miejsca pobytu pupila zabrać również jego legowisko/posłanie lub kocyk, ulubione zabawki i smakołyki.

Reklama

Polecamy: Zabawki dla psów - jakie wybrać?