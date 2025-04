Przygotuj akwarium

Reklama

Po pierwsze – zapamiętaj, zanim wpuścisz rybki do akwarium przygotuj wodę, rośliny i podłoże. Te elementy muszą jakiś czas pobyć razem, by miały szanse wytworzyć się pożyteczne dla ryb bakterie. Po drugie w tym procesie musi uczestniczyć filtr – to na nim w dużej mierze osiądą życiodajne bakterie. Czas potrzebny na zaaklimatyzowanie się roślin i wytworzenie mikroorganizmów może obejmować nawet kilka tygodni – zatem uzbrój się w cierpliwość.

Pierwsi mieszkańcy

Jeśli po raz pierwszy zakładasz akwarium wybierz gatunki ryb odporne na warunki środowiskowe. Delikatne i wymagające gatunki rybek akwariowych odłóż na później. Nie chcesz przecież codziennie odławiać martwych lub chorych rybek. Dlatego zanim opanujesz umiejętność dobierania temperatury, naświetlenia, jakości wody do konkretnych gatunków ryb - na początek wybierz te odporne, takie jak gupiki, mieczyki, bojowniki. Pamiętaj też o ważnej zasadzie – po kilku tygodniach ustabilizowania się warunków środowiskowych w akwarium – wpuść do niego tylko połowę planowanej ilości rybek – jeśli one zaakceptują warunki – możesz wpuścić pozostałych mieszkańców.

Polecamy: Jak dobrać podłoże do akwarium?

Ważne zasady

Jako początkujący akwarysta powinnaś przestrzegać kilku ważnych zasad związanych z hodowlą rybek.

1. Wybierz miejsce na Twoje akwarium – powinno być to solidnie podparte miejsce: półka, stolik – pamiętaj, że akwarium z wodą to duży ciężar. Raz na stałe ustal miejsce, w którym ma stać akwarium – przenoszenie go wraz zawartością może skończyć się katastrofą.

2. Pamiętaj, ze lepiej zapewnić stałe warunki rybkom dzięki doświetlaniu ich specjalnym oświetleniem i grzałkami niż zmieniać ich miejsce pobytu w zależności od pory roku. Dlatego unikaj stawiania akwarium w pobliżu okna – w ciągu roku rybom będzie raz za zimno, a innym razem za gorąco.

3. Unikaj stawiania akwarium w miejscu, w którym będzie narażone na wstrząsy – w pobliżu głośników, czy trzaskających drzwi.

4. Najpierw kup akwarium i cały osprzęt, a dopiero po 2 – 3 tygodniach zaproś do niego rybki.

5. Jak wybrać wielkość akwarium? Możesz zastosować przelicznik: 1 litr wody na każdy 1 cm rybki w nim pływającej.

Reklama

Czytaj także: Jak dobierać rybki do akwarium?