Oczekiwanie

Reklama

Dla nas kobiet, które o czekaniu wiedzą wiele dojrzewanie akwarium to nic strasznego. Można by ten czas z pewnym nadużyciem porównać do oczekiwania na dziecko. Akwarium i woda już są, podobnie jak wszystkie inne niezbędne sprzęty. Teraz należy tylko odczekać od czterech do pięciu tygodni, w czasie których pożyteczne bakterie skolonizują skald filtra i wszystkie elementy znajdujące się w akwarium.

Życiodajne bakterie

Bakterie nitrosomnas i nitrobacter są bardzo pożądanymi mieszkańcami wodnej toni w Twoim akwarium. Pierwszy rodzaj bakterii dba o rozkład amoniaku na azotyny. Te drugie z kolei rozkładają azotyny na azotan. Co prawda dopiero zakładasz akwarium, ale nawet się nie obejrzysz, jak będziesz musiała podmienić wodę lub oczyścić akwarium. Pamiętaj wtedy o długim okresie namnażania się bakterii podczas dojrzewania akwarium pod żadnym pozorem nie płucz wkładu filtru pod bieżącą wodą - wyplukaj go w wodzie z akwarium.

Nieco przyspieszenia

Długi okres dojrzewania akwarium możesz nieco skrócić o tydzień lub półtora, dolewając do wody w akwarium kultury bakterii, które możesz kupić w sklepach akwarystycznych. Szczepy tych pożytecznych bakterii sprzedawane są jako środek uzdatniania wody w akwarium. Wystarczy wlać część zawartości małej buteleczki do akwarium, a bakterie pojawią się szybciej.

Polecamy: Czym karmić rybki?

Kolejny etap - odporne gatunki ryb

Zanim w akwarium zamieszkają wszyscy mieszkańcy, zaproś do niego tylko wytrzymałe gatunki ryb.

Platynkę możesz umieścić w akwarium już po tygodniu od założenia go. Gatunek ten jest dość odporny na działanie azotynów i azotanów, których stężenie początkowo może być dość wysokie. Takie postępowanie jest dobrym sposobem na zarybianie akwarium.

Inna metoda

Inną metodą pozwalającą w szybkim czasie uzyskać zadowalającą liczebność kolonii pożytecznych bakterii jest codzienne dolewanie odrobiny amoniaku do wody w akwarium - oczywiście w tym czasie nie ma w akwarium ryb. Codzienna porcja amoniaku symuluje namnażanie się bakterii.

Codzienny pomiar stężenia amoniaku w akwarium pozwala ustalić dzień, w którym bakterie przetworzyły cały amoniak znajdujący się w wodzie, co jest znakiem, że akwarium może przyjąć większość rybek, które mają w nim zamieszkać.

Reklama

Czytaj także:Jak oczyścić akwarium?