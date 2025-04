fot. Fotolia

Kot z natury lubi spokój i uregulowany tryb życia. Przyzwyczaja się do samotności, kiedy właściciel wychodzi do pracy, ale lubi też wiedzieć, kiedy wraca do domu i poświęci mu czas.

Decydując się na wzięcie kota, musimy mieć pewność, że wszyscy członkowie rodziny go zaakceptują. Jeżeli ktoś z domowników jest alergikiem, to przed kupnem zwierzaka powinien obowiązkowo przeprowadzić testy. Argumentem przeciw jest również częsta i długa nieobecność właścicieli w domu. Wtedy dobrym rozwiązaniem okazuje się nabycie od razu dwóch kociąt i to z jednego miotu lub dwóch dorosłych kotów, które dobrze się znają.

Zwierzęce dzieciaki szybko nawiązują przyjacielskie kontakty i prawdziwe przyjaźnie na całe życie.

Uczmy dzieci poprawnego obchodzenia się z kotem

Małe kotki lubią towarzystwo dzieci i chętnie się z nimi bawią. Dorośli muszą jednak zwracać uwagę, żeby maluchy nie wyrządziły małemu zwierzakowi krzywdy. Dziecko musi wiedzieć, że z kotem należy się obchodzić delikatnie. Nie wolno go ciągnąć za ogon, bić, kopać, zbyt mocno przytulać, szarpać. Trzeba nauczyć je, jak zwierzę głaskać (nigdy pod włos), w jaki sposób przytulać i jak się z nim bawić. Należy również ostrzec, że zwierzę może pogryźć i podrapać, jeżeli mu się dokucza.

Małe dziecko trzeba nauczyć, jak delikatnie obchodzić się z kotem. Musi wiedzieć, że zwierzę nie jest pluszową zabawką, nie wolno mu dokuczać.

Czas na przyjaźń

To nieprawda, że koty przywiązują się do miejsca, a nie do właściciela. Jeżeli człowiek wie, jak z nim postępować, nie czyni mu krzywdy, tylko obdarza uczuciem, to zwierzę odwzajemnia to prawdziwym przywiązaniem i miłością.

Na rękach

Kot poczuje się na naszych rękach bezpiecznie i nie będzie się wyrywał, jeżeli jedną podłożymy mu pod przednie łapki, drugą zaś pod pupę. Nie wolno go podnosić, trzymając za przednie łapy lub biorąc za skórę na grzbiecie (tak może postępować ze swoim dzieckiem tylko kocia mama).

Nie podnosić głosu

Kot ma bardzo wrażliwy słuch, należy więc zwracać się do niego cicho i łagodnie. Nie lubi też głośnej muzyki, trzaskania drzwiami, straszenia, zakłócania spokoju podczas drzemki czy toalety, kar cielesnych. Nie można także przy nim wykonywać gwałtownych ruchów.

Jak przygotować mieszkanie dla kota

Nie trzeba robić gruntownego przemeblowania czy wygospodarować dużych przestrzeni. Należy natomiast zabezpieczyć okna i balkon, najlepiej siatką. Nie będziemy się wtedy obawiać, że kot siedząc na parapecie przy otwartym oknie czy na balkonie, wyskoczy np. za przelatującym ptakiem. W mieszkaniu koniecznie musimy postawić stojak – drzewko lub deskę do ostrzenia pazurów. Uchroni to nasze meble przed zniszczeniem.

Kocia sypialnia

Ulubione miejsce do spania powinno być ciepłe, spokojne, bezpieczne i położone możliwie wysoko. Na podłodze zwierzak ucina sobie co najwyżej drzemkę. Dlatego tak chętnie przebywa na parapecie okna i w naszym łóżku. Dobrym pomysłem na kocią sypialnię jest stojak – drzewko z budką do spania.

Toaleta

Należy ją ustawić w cichym miejscu, w oddaleniu od kociej miski i spania. Zwierzę musi mieć możliwość korzystania z niej przez całą dobę. Najlepiej, aby była wypełniona żwirkiem, który absorbuje zapachy i łatwo można go usuwać. Kot jest czyściochem, nie wejdzie do brudnej kuwety. Trzeba ją często czyścić.

Co kot ci komunikuje..

Głosem

Miauczenie najczęściej oznacza, że zwierzak czegoś potrzebuje, chce na siebie zwrócić uwagę. Kiedy zaczyna gaworzyć, daje do zrozumienia, że np. jest głodny albo domaga się pieszczot.

Mruczenie to oznaka radości i zadowolenia. Czasami przynosi też kotu ulgę w trudnych chwilach, kiedy nie jest mu dobrze.

Prychanie świadczy o podekscytowaniu.

Syczenie sygnalizuje, że kot jest zły lub czegoś się bardzo przestraszył. Lepiej wtedy do niego nie podchodzić, bo może zaatakować i podrapać.

Mową ciała

Znawcy wyróżniają u kota, aż 9 wyrazów pyszczka i 16 postaw ciała i ogona.

Agresję sygnalizuje podniesiony i nerwowo drżący ogon, wygięty grzbiet i zjeżona sierść. Wtedy kot stroszy wąsy do przodu, uszy układa do tyłu, a źrenice zwężają się do szparek. Im bardziej się złości, tym bardziej kładzie uszy i z większą werwą macha ogonem.

Zadowolony kot ma postawione uszy, mocno się pręży, gdy go głaszczemy, mruży oczy i wierci się, aby przyjąć wygodną pozycję.

Dobre podpowiedzi

Kocia ciekawość potrafi czasami doprowadzić zwierzę do niebezpiecznych sytuacji, zagrażających jego życiu.

Zawsze w domu powinna być zamknięta pralka, suszarka czy piekarnik.

Nie wolno bez kontroli zostawiać włączonych palników kuchenki, rozgrzanej płyty kuchenkowej, gotującego się obiadu czy rozgrzanego żelazka.

Koty lubią ogryzać rośliny doniczkowe. Niektóre kwiaty jak bluszcz, filodendrony, diffembachia czy poinsecja są dla nich trujące.

Bardzo dokładnie trzeba zabezpieczyć przewody elektryczne, aby zwierzę ich nie przegryzło i nie poraził je prąd.

Inne niebezpieczeństwa to chemikalia, detergenty, ostre przedmioty oraz torby plastikowe, do których koty chętnie wchodzą i mogą się udusić, kłębki wełny i nici – bawiąc się nimi, rozplątują je i owijają wokół ciała.

Akwarium dla kota to prawie jak dla człowieka telewizor. Bardzo chętnie obserwuje rybki. Czasami jednak budzi się w nim dusza myśliwego i próbuje je łowić. Może przewrócić mały zbiornik lub wpaść do środka większego.

