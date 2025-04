Oswojenie chomika nie jest trudne, wszak chomiki to wyjątkowo urocze i zabawne zwierzątka. Małe, puchate kulki, niezgrabnie poruszające się na krótkich łapkach, ciekawe wszystkiego dookoła, szybko zaskarbiają sobie sympatię domowników.

Od pierwszego dnia w domu, do zabaw z chomikiem, mija jednak trochę czasu. Podstawą jest odpowiednie podejście - proces żmudny, ale wart wszystkich wysiłków.

Oswajanie chomika krok po kroku

Przez pierwsze 2-3 dni, musisz powstrzymać się od chęci wycałowania i wygłaskania zwierzaka. Zmiana otoczenia to potworny stres dla chomika. Nagle znalazł się wśród setek obcych zapachów i w klatce, w której niczego nie zna.

Pierwsze dni - przede wszystkim spokój

Pierwsze kilka dni twojej aktywności wobec pupila powinny ograniczyć się wyłącznie do zmiany wody i wsypania karmy. Zwierzak prawdopodobnie będzie cię unikał i wyjdzie z kryjówki wówczas, gdy zgaśnie światło. To normalne, daj mu spokój i czas na poznanie swojego nowego domku.

Oswajanie chomika warto zacząć od... mówienia, aby zaczął kojarzyć twój głos. To mądre zwierzątka, szybko zacznie wychodzić do ciebie, gdy tylko będzie cię słyszeć!

Etap drugi - poznawanie twojego zapachu

Kiedy chomik przestanie cię już unikać, możesz zacząć powoli przyzwyczajać go do swojego zapachu. Umyj dokładnie ręce, najlepiej bezzapachowym mydłem. Podaj mu przez kratki smakołyk z ręki. Po kilku razach zwierzak zacznie kojarzyć twój zapach z dobrym jedzeniem! Kiedy przestanie uciekać na twój widok, możesz spróbować włożyć dłoń do klatki - połóż ją na ściółce, a na wierzch połóż smakołyk.

Chomik, który będzie gotowy na kolejny etap oswajania, bez strachu wejdzie pewnie na dłoń, by porwać smakołyk. Możesz spróbować go wówczas delikatnie pogłaskać.

Jeśli chomik poczuje zapach innego zwierzęcia, może stać się agresywny i nie dać się dotknąć. Chomiki mają słaby wzrok, za to dobry węch, więc właśnie na ten zmysł trzeba je „podejść".

Na oswajanie chomika najlepiej wybrać porę wieczorną, kiedy zwierzątko jest wyspane i budzi się do życia. Ćwicz z chomikiem codziennie o tej samej porze. Z doświadczenia wynika, że łatwiej oswaja się młode chomiki - starsze są bardziej nieufne. Najłatwiej oswaja się chomiki syryjskie.

Weź go na orzecha i jabłko

Weź kawałek jabłka lub orzecha włoskiego i włóż rękę do klatki. Poczekaj aż chomik podejdzie do ciebie. Na początku może brać smakołyk z ręki i konsumować w ukryciu, ale z czasem będzie jadł ci z ręki. Twoje ruchy powinny być spokojne i delikatne. W żadnym wypadku nie chwytaj chomika! Może to spowodować, że chomik cofnie się i nie będzie chciał znów podejść. Nigdy nie łap zwierzaka od góry - kojarzy się to z atakiem drapieżnika i takiego chwytu chomiki zawsze będą się bały!

Głaskanie chomika w klatce

Niestety w wielu klatkach drzwiczki znajdują się na górze. Jego zaufanie trzeba zdobywać powoli. Po pewnym czasie pozwoli się dotykać bez podawania mu smakołyka. Chomik zacznie cię obserwować i będzie wychodził naprzeciw gdy podejdziesz do klatki. Głaszcz go delikatnie po bokach i grzbiecie. Jeśli przez dłuższy czas będzie reagował spokojnie na twój dotyk, będziesz mógł ostrożnie wziąć go na ręce.

Czas wziąć go na ręce

Chomika bierze się na ręce chwytając w połowie tułowia. Stwórz z rąk koszyczek, żeby chomik nie upadł na podłogę. Ważne jest, żeby nie męczyć chomika, nie głaskać na siłę ani od razu nie przekazywać go innym osobom. To na początek dla niego za duży szok. Ogranicz kontakt z chomikiem do własnej osoby. Wyjmij go z klatki na góra 10 minut.

Powtarzaj te ćwiczenia do czasu, aż chomik bez oznak lęku będzie się wspinał po tobie i badał wszystko noskiem. Dopiero wtedy możesz wypuszczać chomika na spacery poza klatkę i poznawać go z innymi osobami.

Ze starszymi chomikami, nabytymi od kogoś, może być problem. Trudniej jest je przyzwyczaić do nowego właściciela, zwłaszcza jeśli nie miały dobrych doświadczeń z poprzedniego domu. Na ich oswajanie trzeba poświęcić więcej czasu i podchodzić do nich bardziej troskliwie.

